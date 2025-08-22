Au bătut palma: Meta va investi peste 10 miliarde de dolari în serviciile de cloud ale Google

Informația a fost dezvăluită inițial de publicația specializată în tehnologie The Information.

Contractul, valabil timp de șase ani, este unul dintre cele mai mari obținute vreodată de divizia de cloud a Google de la înființarea sa, acum 17 ani.

La mijlocul lunii iulie, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a declarat că intenționează să investească „sute de miliarde de dolari” în infrastructuri de inteligență artificială, pentru a-și atinge obiectivul declarat, construirea unei inteligențe artificiale (IA) mai inteligente decât oamenii. Giganții tehnologici cheltuiesc sume uriașe pentru a-și îmbunătăți modelele de IA generativă, care necesită putere de calcul enormă, deci procesoare de ultimă generație și multă energie.

Ce planuri are Meta

Meta plănuiește să construiască rețele informatice de mai mulți gigawați, dar nu își poate permite să rămână mai mult în urmă față de liderii sectorului, precum OpenAI (ChatGPT) și Google. Grupul californian a recrutat și angajați de la OpenAI, Google și Anthropic, oferindu-le prime substanțiale.

Zuckerberg vrea să formeze „echipa cea mai elitistă și talentată din întreaga industrie”, cu „un nivel de putere de calcul fără precedent în sector”, după cum a afirmat.

Google Cloud, pe locul trei în domeniul calculului la distanță după AWS (Amazon) și Microsoft, și-a majorat vânzările cu 32% în al doilea trimestru, depășind 13 miliarde de dolari.

OpenAI, deși partener preferențial al Microsoft în inteligența artificială, a semnat recent un contract cu Google Cloud.