Efectul neașteptat al unei pauze digitale asupra creierului, demonstrat științific

Oamenii petrec între 4 și 5 ore pe zi pe telefon. Pentru mulți, acesta este primul și ultimul lucru consultat zilnic. Cercetătorii au vrut să afle ce se întâmplă când această rutină este întreruptă, scrie The Independent.

Accesul la internet de pe telefoane a fost blocat timp de două săptămâni. S-a folosit o aplicație dedicată în acest scop. Participanții puteau în continuare să sune și să trimită mesaje. Internetul rămânea accesibil de pe tablete sau laptopuri.

Motivul: cercetătorii consideră folosirea telefonului mai compulsivă decât cea a calculatorului. Telefonul întrerupe activități sociale precum cina, plimbările sau vizionarea unui film.

Rezultatele

Timpul mediu petrecut online a scăzut de la 314 la 161 de minute pe zi. La final, participanții au raportat îmbunătățiri ale stării de spirit. Capacitatea de atenție și sănătatea mintală s-au îmbunătățit, de asemenea.

„Nici măcar nu trebuie să fie complet”

Kostadin Kushlev este profesor asociat de psihologie la Universitatea Georgetown. El spune că detoxul nu trebuie să fie complet pentru a produce efecte. Chiar și participanții care nu au respectat în totalitate restricțiile au avut progrese.

Coautorul Noah Castelo predă la Universitatea din Alberta. El a spus că ideea cercetării a pornit din propria experiență cu telefonul.

Confirmat și de Harvard

Un studiu publicat în noiembrie în JAMA Network Open a ajuns la concluzii similare. O săptămână de folosire redusă a smartphone-ului a dus la scăderea anxietății și depresiei. Insomnia s-a redus, de asemenea, în rândul participanților.

Autorul principal este John Torous, psihiatru la Harvard Medical School. El spune că nu toți utilizatorii sunt afectați în același mod. Identificarea persoanelor vulnerabile rămâne o prioritate pentru cercetători.

Presiune juridică și politică

Un juriu din California a obligat recent Meta și YouTube să plătească despăgubiri. O tânără devenită dependentă de platforme a primit 6 milioane de dolari. În New Mexico, Meta a fost condamnată la 375 de milioane de dolari. Instanța a constatat că platforma dăunează sănătății mintale a copiilor.

Massachusetts se apropie de adoptarea unei legi restrictive. Aceasta ar interzice rețelele sociale copiilor sub 14 ani.