Foxconn profită de boom-ul AI și iPhone. Estimări record pentru trimestrul 2

Conform Reuters, Foxconn, cunoscut oficial sub numele Hon Hai Precision Industry, ar putea anunţa joi un profit net de 38,8 miliarde de dolari taiwanezi (aproximativ 1,3 miliarde USD) pentru al doilea trimestru al anului, în creştere de la 35,05 miliarde T$ în aceeaşi perioadă din 2024, potrivit estimărilor LSEG.

Creşterea este susţinută de cererea solidă pentru servere AI, produse inclusiv pentru Nvidia, şi de poziţia sa dominantă ca principal producător de iPhone pentru Apple.

Luna trecută, compania a raportat venituri trimestriale record, însă a avertizat că perspectivele pentru 2025 ar putea fi afectate de tensiunile geopolitice şi de fluctuaţiile cursului valutar.

Foxconn are o prezenţă semnificativă în China, dar a mutat o parte din producţia destinată pieţei americane în India şi dezvoltă fabrici în Mexic şi Texas pentru producţia de servere AI.

În paralel, compania îşi extinde activitatea şi în domeniul vehiculelor electrice, semnând recent vânzarea unei fabrici din Ohio pentru 375 milioane USD, cu planuri de a continua utilizarea spaţiului pentru proiecte strategice.

De asemenea, a încheiat un parteneriat cu TECO Electric & Machinery pentru construirea de centre de date.