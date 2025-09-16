FT: Versiunea TikTok din SUA va utiliza algoritmul chinez

Wang Jingtao, adjunctul șefului autorității chineze de reglementare în domeniul securității cibernetice, a declarat luni că oficialii americani și chinezi au convenit asupra unui cadru care include „licențierea algoritmului și a altor drepturi de proprietate intelectuală”, informează Financial Times (FT).

El a spus că ByteDance va „încredința operarea datelor utilizatorilor și securitatea conținutului TikTok din SUA”, fără a oferi informații suplimentare.

Anunțul vine după ce la începutul săptămânii, Donald Trump a sugerat că s-a ajuns la un acord între China și SUA privind vânzarea TikTok.

Algoritmul TikTok, în centrul negocierilor

Încă de la momentul începerii negocierilor dintre Washington și Beijing, cel mai important element a fost algoritmul TikTok, care a făcut aplicația atât de populară. Oficialii chinezi au fost reticenți în a-l ceda controlului SUA.

Oficialii americani au insistat că orice acord trebuie să garanteze că algoritmul de recomandare al TikTok este complet separat de ByteDance, avertizând că continuarea cooperării ar putea permite Beijingului să își mențină influența asupra conținutului vizionat de americani.

Momentan, nu este clar în ce măsură compania-mamă chineză a TikTok ar păstra controlul asupra algoritmului în SUA, ca parte a unui acord de licențiere.

Un investitor al ByteDance din Asia a declarat că noua entitate TikTok din SUA ar utiliza cel puțin o parte din algoritmul chinezesc, dar l-ar antrena în SUA pe baza datelor utilizatorilor americani. „Concluzia Beijingului este un acord de licențiere. Beijingul vrea să fie văzut ca exportând tehnologia chineză în SUA și în lume”, a spus investitorul.

Intenția de a interzice TikTok în SUA, în timpul administrației Biden

În timpul administrației Biden, Congresul a adoptat o lege pentru a interzice aplicația sau a forța vânzarea acesteia către o companie americană în 2024, din motive de securitate cibernetică. Acordul trebuia să intre în vigoare în ianuarie, însă odată ce a revenit la Casa Albă, Donald Trump a amânat în repetate rânduri termenul limită. Termenul limită a fost prelungit de trei ori, iar ultimul este până pe 17 septembrie.