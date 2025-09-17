Google DeepMind anunță o descoperire „istorică” în rezolvarea problemelor cu inteligența artificială

O versiune a modelului AI Gemini 2.5 al companiei a rezolvat o problemă complexă din lumea reală care i-a pus în dificultate pe programatorii umani și a devenit primul model AI care a câștigat o medalie de aur la o competiție internațională de programare desfășurată la începutul acestei luni în Azerbaidjan.

Într-o performanță pe care compania a descris-o drept „un salt profund în rezolvarea abstractă a problemelor”, AI-ul a avut nevoie de mai puțin de jumătate de oră pentru a calcula cum să evalueze un număr infinit de posibilități, astfel încât să trimită un lichid printr-o rețea de conducte către mai multe rezervoare interconectate. Obiectivul era distribuirea cât mai rapidă.

Niciuna dintre echipele umane, inclusiv cele mai performante din universități din Rusia, China și Japonia, nu a reușit să rezolve corect problema.

Modelul a eșuat la două dintre cele 12 sarcini primite, dar performanța generală l-a clasat pe locul al doilea din 139 dintre cei mai buni programatori universitari din lume. Google a declarat că este „un moment istoric, către AGI (inteligență generală artificială)”, adică un nivel de inteligență comparabil cu cel uman la o gamă largă de sarcini.

„Pentru mine, este un moment echivalent cu Deep Blue pentru șah și AlphaGo pentru Go,” a declarat Quoc Le, vicepreședinte Google DeepMind. „Și chiar mai important, pentru că este vorba de raționament aplicat lumii reale, nu doar unui mediu restrâns (precum șahul sau Go)… Din acest motiv cred că această avansare are potențialul de a transforma multe discipline științifice și inginerești”. El a menționat proiectarea de medicamente și cipuri.

AI de uz general

Modelul este un AI de uz general, dar a fost antrenat special pentru a rezolva probleme foarte dificile de programare, matematică și raționament. A performat „la nivelul unui dintre primii 20 de programatori din lume”, potrivit Google.

„Rezolvarea sarcinilor complexe din aceste competiții necesită raționament abstract profund, creativitate, capacitatea de a sintetiza soluții noi pentru probleme necunoscute și o adevărată scânteie de ingeniozitate,” a transmis compania.

Înainte ca detaliile să fie făcute publice, Stuart Russell, profesor de informatică la Universitatea California, Berkeley, a avertizat că „afirmațiile de semnificație epocală par exagerate”. El a spus că sistemele AI se descurcă bine la sarcini de programare de ceva timp și că descoperirea Deep Blue în șah a avut „practic zero impact în lumea reală a AI aplicate”.