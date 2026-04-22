Prima pagină » Tehnologie » Meta va monitoriza clicurile și tastele apăsate de angajați pentru a antrena inteligența artificială

Meta va începe să monitorizeze modul în care lucrează angajații, inclusiv tastele apăsate și clicurile de mouse, pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială (IA).
Alexandra-Valentina Dumitru
22 apr. 2026, 08:10, Știrile zilei

Compania, care deține Instagram și Facebook, a informat angajații marți că un nou instrument va rula pe computerele și aplicațiile interne ale Meta, înregistrându-le activitatea pentru a fi utilizată ca date de antrenare pentru tehnologia IA.

Un angajat al Meta, care a cerut să nu fie identificat, a spus că faptul că cele mai mici acțiuni ale lor pe computer sunt folosite pentru a antrena modelul de IA, în timp ce angajații se așteaptă la o serie de reduceri suplimentare de personal, pare „foarte distopic”. „Această companie a devenit obsedată de IA”, a declarat acesta pentru BBC.

O altă persoană care a părăsit recent compania a spus că instrumentul de monitorizare este „doar cea mai recentă modalitate prin care ne impun IA pe gât”.

Meta a concediat deja aproximativ 2.000 de angajați în acest an, în valuri mai mici de reduceri, dar angajații se așteaptă la pierderi de locuri de muncă și mai mari în lunile următoare.

Luna trecută, compania a adoptat o înghețare parțială a angajărilor, care acum pare să aibă o amploare mai mare. Un site web pe care Meta îl folosește pentru a-și promova toate locurile de muncă găzduia aproximativ 800 de anunțuri în martie. Acum, promovează doar șapte locuri de muncă.

Purtătorul de cuvânt al Meta a refuzat să comenteze eliminarea anunțurilor de angajare de către companie sau planurile de reduceri.

BBC a aflat că activitatea unui angajat pe un computer Meta ar fi fost accesibilă companiei și înainte, însă urmărirea și înregistrarea datelor în mod specific în scopul instruirii și îmbunătățirii instrumentelor de IA este o noutate.

Mark Zuckerberg, cofondatorul și directorul executiv al Meta, s-a angajat recent să crească cheltuielile pentru proiectele de IA în acest an și încearcă să poziționeze firma în fruntea tehnologiei.

