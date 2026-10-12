România, pe flancul estic al amenințărilor cibernetice. Explozie de 1.380% a unei forme de phishing în ultimele luni

În România nu a fost confirmat public un incident major asupra unei instituții sau infrastructuri critice, însă DNSC avertizează asupra vulnerabilităților și campaniilor de fraudă.

Datele apar în Buletinul trimestrial statistic de securitate cibernetică publicat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). În iunie, presiunea cibernetică globală a ajuns la 2.270 de atacuri pe organizație și pe săptămână, cu 17% peste nivelul aceleiași luni din 2025.

Vulnerabilitățile, principala poartă de intrare

Una dintre cele mai importante schimbări identificate de raport privește modul în care atacatorii pătrund în sisteme. Exploatarea vulnerabilităților nereparate a ajuns să reprezinte 31% dintre vectorii inițiali ai breșelor, depășind folosirea abuzivă a credențialelor, cu 13%.

Costul mediu global al unei breșe de securitate a urcat, între timp, la nivelul record de 4,99 milioane de dolari.

Ransomware-ul rămâne o amenințare importantă. Raportul indică 2.125 de victime în trimestrul analizat, cu numai 1,8% mai puține decât în primele trei luni ale anului. În schimb, ecosistemul infracțional s-a fragmentat puternic: Check Point a identificat 93 de grupări active, un nou maxim. Qilin a rămas liderul trimestrului, dar TheGentlemen a devenit cea mai activă grupare în iunie.

O formă de phishing a crescut cu 1.380%

Inteligența artificială capătă un rol tot mai important în arsenalul atacatorilor. Potrivit datelor analizate de DNSC, atacurile de tip „device-code phishing”, concepute inclusiv pentru ocolirea autentificării multifactor, au crescut cu 1.380%.

Atacatorii folosesc kituri comerciale capabile să genereze automat mesaje-capcană personalizate, ceea ce permite desfășurarea unor campanii la scară mai mare.

Ce arată raportul despre România

În cazul României, DNSC precizează că sursele publice consultate nu indică, în trimestrul al doilea, vreun incident major confirmat care să fi afectat o instituție publică, un spital sau un operator de infrastructură critică.

Au existat însă amenințări concrete. DNSC a emis 12 alerte referitoare la vulnerabilități critice, dintre care patru erau exploatate activ, și a avertizat asupra unor campanii de fraudă online. Printre acestea s-au numărat mesajele SMS false trimise în numele Ghișeul.ro, prin care potențialelor victime le erau semnalate presupuse amenzi restante.

Raportul evidențiază și progresele în pregătirea organizațiilor: 1.126 de entități și-au autoevaluat nivelul de maturitate cibernetică printr-un proiect finanțat prin PNRR.

DNSC atrage atenția că poziționarea României pe flancul estic al NATO aduce riscuri suplimentare, de la operațiuni hacktiviste pro-ruse până la potențiale activități de spionaj cibernetic. În acest context, gestionarea rapidă a vulnerabilităților și actualizarea sistemelor devin esențiale, în condițiile în care breșele de securitate sunt tot mai des declanșate prin exploatarea unor vulnerabilități cunoscute.