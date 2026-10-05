Sam Altman, directorul OpenAI: Beneficiile inteligenței artificiale justifică asumarea unor riscuri

„Cred că lumea ar trebui să accepte ca unele lucruri rele să se întâmple pentru beneficiile acestei tehnologii și pentru ca oamenii să aibă libertatea de a decide”, a declarat Altman.

Altman a făcut declarațiile într-un interviu exclusiv pentru POLITICO, în contextul diferențelor de abordare dintre OpenAI și rivalul Anthropic în privința reglementării inteligenței artificiale.

Întrebat despre principalele divergențe dintre cele două companii, precum și dintre el și directorul general al Anthropic, Dario Amodei, Altman a spus că există încă „o mare diferență” între pozițiile lor.

Șeful OpenAI a susținut că nu ar accepta o abordare prin care dezvoltarea inteligenței artificiale ar fi restrânsă drastic pentru a elimina complet riscurile.

„Nu aș accepta compromisul de a spune: «Ne vom asigura că nu vor exista atacuri informatice majore, că nu va exista utilizare abuzivă a acestei tehnologii, că nu vor exista fraude sau toate celelalte lucruri rele care se vor întâmpla». Pentru că eu cred că oamenii vor face lucruri extraordinar de bune decât lucruri rele”, a spus Altman.

Altman a precizat însă că această poziție nu înseamnă acceptarea unor riscuri „catastrofale”.

„Nu accept riscurile cu adevărat catastrofale, inclusiv posibilitatea unei pierderi serioase a controlului asupra inteligenței artificiale”, a afirmat el.

Diferențe față de Anthropic

Declarațiile vin în contextul în care diferențele dintre OpenAI și Anthropic în privința reglementării s-au redus în ultimele luni. OpenAI a susținut recent reguli mai stricte pentru modelele avansate de inteligență artificială și a sprijinit inițiative legislative privind evaluarea independentă a siguranței acestor sisteme.

În ciuda acestei apropieri, Altman a încercat să delimiteze poziția OpenAI de cea a Anthropic, despre care a spus că este percepută drept una dintre cele mai favorabile reglementării stricte din industria AI.

El a respins ideea ca o singură companie din domeniul tehnologiei să controleze accesul la cele mai avansate sisteme de inteligență artificială și să decidă în ce condiții societatea poate beneficia de acestea, calificând un astfel de compromis drept „complet inacceptabil”.

Anthropic a răspuns că propunerile sale de reglementare se aplică exclusiv modelelor de vârf și a reiterat poziția exprimată anterior de Dario Amodei, potrivit căreia regulile ar trebui concepute astfel încât să încetinească dezvoltarea companiilor care construiesc cele mai avansate sisteme, oferind în același timp un avantaj competitorilor mai mici.