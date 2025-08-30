TikTok introduce mesaje vocale și opțiunea de partajare a imaginilor în chaturi

Funcțiile vor fi disponibile treptat în următoarele săptămâni și marchează transformarea aplicației într-un spațiu de comunicare mult mai complex, comparabil cu alte servicii populare precum WhatsApp, Instagram sau Messenger.

TikTok mesaje vocale și partajare imagini pentru o experiență interactivă

Noua funcție de mesaje vocale permite trimiterea de înregistrări audio de maximum 60 de secunde. Formatul este tot mai apreciat de tineri, în special de Generația Z, care preferă comunicarea rapidă și personală. În plus, utilizatorii pot trimite fotografii și videoclipuri, realizate pe moment sau selectate din galeria telefonului, iar conținutul poate fi editat înainte de expediere. Astfel, TikTok mesaje vocale și partajare imagini aduc aplicației un plus de interactivitate și expresivitate.

Măsuri de siguranță pentru minori

Compania a introdus și măsuri de protecție pentru siguranța utilizatorilor. Cei care trimit un mesaj pentru prima dată nu pot atașa imagini sau videoclipuri, ci doar conținut existent pe TikTok. În plus, utilizatorii sunt notificați să fie atenți la confidențialitate înainte de a partaja materiale personale. Pentru adolescenții cu vârste între 16 și 18 ani, TikTok folosește sisteme automate care detectează și blochează imaginile cu nuditate. Peste această vârstă, funcția poate fi activată sau dezactivată manual din setările aplicației.

Aceste actualizări se adaugă altor funcții lansate anterior, precum chat-urile de grup cu până la 32 de participanți și Creator Chat Rooms, dedicate interacțiunilor dintre creatori și comunitățile lor. Prin introducerea opțiunilor de mesaje vocale și partajarea imaginilor, TikTok face un pas important către consolidarea rolului său ca rețea socială de comunicare zilnică, nu doar ca platformă de divertisment.