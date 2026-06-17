După o pauză de 15 ani, turiștii polonezi redescoperă litoralul românesc, dar de data asta au avion direct

Turiștii polonezi redescoperă litoralul românesc, iar de data aceasta au avion direct. Pe 16 iunie a aterizat la Constanța primul charter al sezonului din Katowice, după o pauză de 15 ani. Zborurile săptămânale sunt deja rezervate în proporție de 95%.

Nu e un experiment timid. Sunt așteptați aproximativ 2.300 de turiști polonezi pe litoral până în septembrie, iar biletele se vând. Cursa este operată cu avioane LOT Polish Airlines și vine pe fondul unui interes tot mai mare al polonezilor pentru România. În 2025, peste 117.000 au vizitat țara, cu 21% mai mulți față de anul anterior.

De ce au ales turiștii polonezi litoralul românesc?

Prețul contează. Un pachet complet – zbor charter, cazare all inclusive în stațiuni precum Mamaia, Olimp, Neptun sau Venus – costă în medie în jur de 750 de euro pe persoană. Față de destinații mediteraneene similare, România oferă un raport calitate-preț greu de ignorat.

Alți polonezi aleg circuite prin țară, cel mai popular incluzând Brașov, Sighișoara, Sibiu, Salina Turda, Bâlea Lac și Transfăgărășan. Prețul de pornire este de aproximativ 683 de euro pe persoană pentru șapte nopți. România nu se vinde doar ca destinație de plajă, ci ca un pachet complet, surprinzător de divers.