Bulgaria pregătește aderarea la o inițiativă NATO împotriva dronelor. Cât va plăti anual pentru apărare

Bulgaria ar urma să devină parte a unui program NATO destinat combaterii amenințărilor aeriene care zboară la joasă altitudine. Ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a precizat că autoritățile de la Sofia estimează că aderarea va avea loc până la sfârșitul lunii octombrie.

Bulgaria va plăti 220.000 de euro anual

Miercuri, în timpul audierii parlamentare privind atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și incendierea unor antene Starlink în apropierea capitalei bulgare, ministrul a explicat că Bulgaria nu a participat până acum la programul lansat în 2025, deoarece autoritățile au dorit să stabilească mai întâi cât ar costa aderarea și dacă bugetul permite această cheltuială.

Potrivit The Sofia Globe, contribuția anuală a fost stabilită la 220.000 de euro, sumă pe care Ministerul Apărării consideră că o poate suporta.

„Am primit informații despre valoarea contribuției, care este de 220.000 de euro pe an. Estimările Ministerului Apărării arată că ne putem permite această sumă, iar Bulgaria va face parte din proiect cât mai curând posibil. Ne așteptăm ca până la 30 octombrie să fim deja parte a acestuia”, a declarat Dimitar Stoianov.

Programul urmărește consolidarea capacităților de apărare împotriva amenințărilor aeriene care evoluează la altitudini mici, categorie din care fac parte și dronele.

80 de milioane de euro pentru sisteme antidronă

Bulgaria participă deja la programul NATO Drone Edge, destinat dezvoltării capacităților de apărare împotriva dronelor, iar ministrul Apărării a precizat că țara sa nu intenționează să se retragă din acest proiect.

Potrivit lui Stoianov, autoritățile bulgare intenționează să aloce 80 de milioane de euro, prin mecanismul european SAFE, pentru achiziționarea a 20 de sisteme antidronă.

Dintre acestea, 10 vor fi mobile, pentru a putea fi deplasate în zonele unde este nevoie de protecție, iar celelalte 10 vor fi fixe.

Achiziția va fi realizată împreună cu Spania, iar cele două țări urmează să semneze un memorandum de înțelegere pentru cumpărarea în comun a echipamentelor.

Patru nave atacate cu drone în Marea Neagră, într-o săptămână

Patru nave comerciale au fost atacate cu drone în Marea Neagră, în decurs de o săptămână. Două dintre ele s-au scufundat și mai mulți marinari au fost dați dispăruți.

Pe 6 octombrie, două nave au fost atacate în largul coastelor Bulgariei. Prima, Alfa Watan, sub pavilionul statului Togo, s-a scufundat, iar zece marinari au fost dați dispăruți. A doua navă, Able, sub pavilion Palau, a luat foc. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați, însă doi au fost răniți.

Marți, 13 octombrie, alte două nave comerciale au fost lovite de drone în aceeași zonă.

Una dintre ele, HS Dignity, sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat. Cinci marinari au fost salvați, iar alți 11 au fost dați dispăruți. Căutările, întrerupte din cauza vremii nefavorabile, au fost reluate miercuri.

Cealaltă navă, Chelsea-3, sub pavilion maltez, a fost lovită de trei drone, dar toți cei 15 marinari aflați la bord au fost salvați.

Potrivit datelor de navigație citate de Reuters, Chelsea-3 trecuse anterior prin portul Tulcea, iar HS Dignity se îndrepta spre portul Brăila.

Bulgaria a cerut sprijinul NATO și a discutat cu România și Turcia

Atacurile au determinat autoritățile bulgare să solicite sprijin internațional pentru supravegherea spațiului aerian și a rutelor maritime din Marea Neagră.

Premierul Rumen Radev a discutat marți cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre măsurile necesare pentru protejarea navigației comerciale.

Ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a avut de asemenea, convorbiri și cu omologii săi din România și Turcia.

Autoritățile bulgare nu au atribuit oficial atacurile Rusiei, însă premierul Radev a susținut că rezultatul acestora avantajează Moscova.

Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a transmis că nu deține informații din partea Ministerului rus al Apărării despre atacurile asupra navelor comerciale și nu a exclus posibilitatea unei provocări din partea unei terțe părți.

Atacurile afectează o regiune importantă pentru transportul mărfurilor către și dinspre Ucraina. Bombardamentele rusești asupra porturilor ucrainene au determinat Kievul să utilizeze mai mult porturile dunărene și rutele maritime din apropierea coastelor României și Bulgariei.

În aceste condiții, protejarea navigației comerciale din Marea Neagră a devenit o preocupare comună pentru statele NATO din regiune.