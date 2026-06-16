Drona-monstru a Ucrainei / Duce o tonă de explozibil, navighează sub apă și are o rază de acțiune de peste 3.000 de km

Industria de apărare ucraineană a prezentat la Salonul Internațional de Armament Eurosatory 2026 de la Paris, eveniment global pentru apărare și securitate, desfășurat între 15 și 19 iunie 2026, o nouă dronă subacvatică de mare autonomie, capabilă să transporte până la o tonă de explozibil și să lovească ținte aflate la peste 3.200 de kilometri distanță.

Sistemul, denumit Sea Trident, a fost dezvoltat de compania ucraineană Global Mark și este conceput pentru misiuni autonome împotriva unor ținte strategice maritime și de coastă, potrivit defenseromania.ro.

Poate duce o tonă de explozibil

Potrivit specificațiilor prezentate la expoziție, drona poate naviga la o adâncime de până la 60 de metri, are o viteză maximă de aproximativ 18,5 km/h și o rază de acțiune de 3.218 kilometri.

Una dintre caracteristicile care au atras atenția specialiștilor este capacitatea de încărcare.

Sea Trident poate transporta până la o tonă de explozibil, de peste trei ori mai mult decât focosul unei torpile americane Mark 48, utilizată în prezent de submarinele SUA.

Rază de acțiune neobișnuit de mare

Potrivit producătorului, o astfel de încărcătură ar putea fi suficientă pentru distrugerea unei nave militare de dimensiuni medii, a unei infrastructuri portuare sau a unor instalații offshore.

Pe lângă atacurile de precizie, Sea Trident este proiectată și pentru misiuni logistice, transport de marfă și interceptarea altor drone subacvatice.

Experții remarcă și raza de acțiune neobișnuit de mare a sistemului.

Teoretic, lansată din zona de coastă a Ucrainei la Marea Neagră, drona ar putea atinge ținte situate în mare parte din bazinul Mediteranei.

O a doua platformă fără echipaj

La același stand, Global Mark a prezentat și Triton, o ambarcațiune autonomă de suprafață destinată operațiunilor multirol.

Nava fără echipaj poate fi dotată cu sisteme de lansare pentru drone sau rachete, armament controlat de la distanță și senzori optici pentru identificarea țintelor. Triton are o autonomie de aproximativ 1.100 de kilometri și poate atinge viteze de până la 74 km/h.

Prezentarea simultană a celor două platforme sugerează că industria ucraineană încearcă să dezvolte un ecosistem naval autonom, format din drone de suprafață și subacvatice capabile să opereze coordonat.

Ucraina mizează tot mai mult pe drone navale

Noua dronă vine după succesul obținut de Ucraina cu platformele navale fără pilot Magura și Sea Baby, folosite în ultimii ani împotriva Flotei ruse din Marea Neagră.

În arsenalul ucrainean există deja și drona subacvatică Marichka, care are o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de kilometri.

Sea Trident e un salt semnificativ în autonomie și capacitate

Comparativ cu aceasta, Sea Trident reprezintă un salt semnificativ în ceea ce privește autonomia și capacitatea de încărcare.

Prezentarea la Eurosatory, una dintre cele mai importante expoziții de apărare din lume, este văzută atât ca o demonstrație tehnologică, cât și ca un semnal că industria militară ucraineană încearcă să se impună pe piața internațională a sistemelor autonome.