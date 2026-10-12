Pungă de plastic pe ștergătorul din spate? Trucul spălătoriilor auto care previne o reparație de mii de lei

Explicația ține de periile rotative. Când ajung în dreptul lunetei, ele pot agăța ștergătorul din spate și îl pot trage după ele, potrivit portalului Virgilio. Uneori se rupe doar lamela. Alteori se îndoaie brațul sau se deteriorează prinderea de haion, iar atunci schimbarea ștergătorului nu mai rezolvă problema. Punga împiedică periile să se agațe de braț, dar nu elimină complet riscul.

Cine plătește dacă se rupe

Un tribunal regional din Hanovra a judecat un caz în care, la o spălătorie automată, periile au ridicat ștergătorul din spate neprotejat și l-au smuls. Haionul s-a deformat, iar luneta s-a spart. Instanța a decis că plătește operatorul spălătoriei, pentru că nu dăduse clientului husa de protecție, considerată o practică obișnuită în domeniu.

Un club auto austriac atrage însă atenția că, în condițiile generale ale multor spălătorii, scrie că operatorul nu răspunde pentru piesele exterioare nepliate sau nedemontate. Dacă apare o avarie, aceasta trebuie fotografiată pe loc și semnalată imediat angajaților.

Pentru mașinile cu senzor de ploaie, Volvo recomandă dezactivarea modului automat al ștergătoarelor înainte de intrarea în spălătorie. Altfel, apa declanșează senzorul, ștergătoarele pornesc și se pot strica.

4 lucruri pe care trebuie să le faci înainte ca periile să pornească

Oprește complet senzorul de ploaie: Dacă rămâne activ, ștergătoarele din față vor porni automat în contact cu apa și vor fi smulse sau îndoite instantaneu de periile rotative.

Protejează sau demontează accesoriile: Strânge oglinzile laterale și deșurubează antena radio dacă este de tip clasic.

Scoate mașina din viteză: Trece transmisia în poziția Neutru (N) pentru cutiile automate sau la punctul mort pentru cele manuale și eliberează complet frâna de mână.

Blochează geamurile și portbagajul: Asigură-te că funcția de deschidere a portbagajului prin senzor de mișcare este dezactivată, pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul spălării.

Iarna, punga poate face rău

În nopțile geroase, apa care ajunge între ștergătorul din spate și lunetă poate îngheța și bloca lamela pe geam. Șoferul pornește ștergătorul ca de obicei, fără să observe, și atunci nu suferă doar cauciucul: și motorașul electric este solicitat excesiv. Pentru protecție există huse speciale. O pungă obișnuită de cumpărături poate avea efectul opus, pentru că, dacă intră apă și temperatura scade sub zero grade, plasticul se lipește de lamelă.

Când trebuie schimbată lamela

Și soarele afectează ștergătoarele. Razele ultraviolete și diferențele de temperatură întăresc cauciucul, iar praful și rășina fac restul. O lamelă care și-a pierdut elasticitatea lasă dâre pe geam și scârțâie.

O pungă lăsată zile întregi pe ștergător nu rezolvă problema, pentru că plasticul se poate degrada și poate reține murdărie și umezeală. Dacă lamela are tăieturi, e deformată sau lasă dâre chiar și după curățare, trebuie înlocuită. O lamelă nouă costă de obicei mult mai puțin decât o reparație la mecanism.