Analiză Storia: tranzacțiile imobiliare au crescut în august pentru a patra lună consecutiv, potrivit ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat datele despre tranzacțiile imobiliare realizate la nivel național în august 2025. Astfel, numărul de tranzacții cu unități individuale a fost de aproape 14.400, în creștere cu 4,9% comparativ cu august 2024. Cu această ocazie, august 2025 a devenit a patra lună consecutivă în care numărul tranzacțiilor este în creștere și a doua cea mai bună lună după iulie 2025.

Creșterea procentuală s-a temperat însă comparativ cu avansul de 17% înregistrat în iulie 2025, ca urmare a intrării în vigoare a noii cote standard de TVA de 21% pentru orice tranzacție imobiliară.

