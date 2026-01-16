Construire parcare de tip Park&Ride și integrarea acesteia la sistemul de transport public din Municipiul Slatina

Comunicat de presa Park&Ride SMIS 335066

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană durabilă, Obiectiv Specific RSO2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Cod apel: PRSVO/188/PRSVO_P4/OP2/RSO2.8/PRSVO_A22.

Proiectul se desfășoară în baza contractului de finanțare nr. 600 din 19.06.2025, încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului este: Construirea unei parcări de tip Park & Ride și integrarea acesteia în sistemul de transport public al Municipiului Slatina. Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei infrastructuri moderne și sustenabile de tip „Park & Ride”în municipiul Slatina, județul Olt, care să faciliteze tranziția către o mobilitate urbană durabilă, reducerea emisiilor de carbon și creșterea calității vieții locuitorilor.

Rezultatele previzionate:

Construirea și modernizarea infrastructurii de tip Park & Ride;

Scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transport;

Promovarea utilizării transportului electric și a infrastructurii aferente;

Facilitarea accesului la un transport public eficient și sustenabil.

Valoarea totală a proiectului este de 57.772.370,78 lei (TVA inclus), din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Uniunea Europeană (FEDR): 48.767.406,75 ;

; Valoarea eligibilă nerambursabilă de la Bugetul Național: 458.544,67;

Valoarea eligibilă cofinanțată de la Bugetul Local: 1.147.468,40 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv între 19.06.2025-18.03.2028, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.