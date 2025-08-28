Corteva Agriscience sprijină câștigătoarea TalentA să creeze un „Bee Paradise” pentru o agricultură durabilă

Cu această viziune, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience susține noua generație de femei lideri prin inițiative precum TalentA – un program de granturi educaționale care, în ultimii 5 ani, a sprijinit deja peste 300 de femei din România și Republica Moldova.

Proiectele dezvoltate de participantele TalentA pe parcursul studiilor au ca scop sprijinirea comunităților locale în diverse moduri. Un exemplu este Maria Boldurescu din raionul Călărași, Republica Moldova, câștigătoarea locului trei la TalentA 2023, care implementează cu succes proiectul „Colectarea și valorificarea apei pluviale pentru crearea grădinii „Bee Paradise”. Prin acest proiect de apicultură sustenabilă din comunitatea Călărași, Maria nu doar asigură surse de hrană pentru propriile stupine, ci contribuie și la productivitatea culturilor din regiune, sporind recoltele de fructe, legume și plante oleaginoase esențiale pentru fermierii locali.

