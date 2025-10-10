Preşedintele comisiei pentru agricultură din Senat: „Respingem ferm actuala propunere de buget a CE”

Luând cuvântul la conferinţa la care au mai participat comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, şi sute de reprezentanţi ai fermierilor din România, Sebastian Cernic a explicat că guvernul României trebuie să susţină în continuare existenţa celor doi piloni – FEGA şi FEADR, au anunţat reprezentanţii USR.

„Agricultura şi coeziunea nu trebuie comasate. România va sprijini în continuare o Politică Agricolă Comună puternică, echitabilă şi cu adevărat comună, care să protejeze fermierii europeni şi să asigure dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor Uniunii Europene”, a declarat Sebastian Cernic.

Totodată, acesta a subliniat că parlamentele naţionale trebuie să aibă un rol în dezbaterea reformei bugetare europene, care influenţează direct finanţările destinate agriculturii şi dezvoltării rurale.

De asemenea, Sebastian Cernic a anunţat că lucrează în prezent la o iniţiativă legislativă care să reglementeze utilizarea pe scară largă a dronelor în agricultură.

„Reglementarea clară a folosirii dronelor va aduce eficienţă, costuri mai mici, consum redus de resurse şi reacţie rapidă în situaţii de urgenţă. Vă aştept şi pe dumneavoastră să ne fiţi alături – să o dezbatem, să o susţinem şi să o îmbunătăţim. Dacă lucrăm împreună, sunt convins că în mai puţin de jumătate de an această lege va fi aplicabilă”, a promis senatorul USR Sebastian Cernic, preşedintele comisiei pentru agricultură din Senat.