Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive

În prima jumătate a anului 2025, EY a realizat un sondaj european amplu în 33 țări europene, despre nivelul de pregătire a companiilor pentru implementarea Directivei Europene 2023/ 970 privind transparența salarială și egalitatea de remunerare între femei și bărbați. 55 de companii din România, din sectoare variate de activitate, au participat la sondaj.

Potrivit studiului EY, doar 15% din companiile participante din România se consideră pregătite pentru implementarea Directivei (2% din respondenți declarând că sunt „pe deplin pregătiți”, iar 13% „bine pregătiți”), în timp ce media la nivel european este de 20%. Marea majoritate a respondenților se află într-un stadiu incipient – peste 80% dintre organizații au inițiat acțiuni concrete pentru alinierea la Directivă, fiind însă la început în procesul de conformare.

Citeşte comunicatul integral AICI