Cum să nu pierzi banii din Fonduri Europene

Obligația este prevăzută explicit în documentațiile oficiale și vizează atât evaluarea gradului de maturitate digitală la începutul procesului, cât și confirmarea rezultatelor obținute la finalul implementării.

Astfel, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde au fost selectate deja numeroase proiecte de digitalizare pentru IMM-uri, realizarea auditului IT final este obligatoriu pentru validarea investițiilor și pentru decontarea acestora, asigurând conformitatea proiectului cu cerințele impuse de reglementările europene. Raportul tehnic IT, realizat la finalul procesului de audit, va detalia toate aspectele tehnice ale proiectului, inclusiv infrastructura hardware, soluțiile software și serviciile achiziționate prin proiect.

