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Hanul lui Manuc, 220 de ani: patrimoniu culinar și continuitate, sub blazonul familiei Cantacuzino

City Grill Group, cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, alocă în 2026 un buget de investiții de 6,5 milioane de euro, cu accent pe locații cu identitate puternică. Una dintre ancorele acestei strategii este Hanul lui Manuc, monument istoric și cel mai longeviv restaurant din Capitală, care împlinește în acest an 220 de ani de atestare documentară. Ridicat între 1806 și 1808 de negustorul și diplomatul armean Emanuel Mârzaian (Manuc Bei), hanul de pe Strada Franceză a supraviețuit războaielor, cutremurelor și naționalizării, rămânând astăzi singurul han de epocă din sud-estul Europei aflat în funcțiune neîntreruptă.
Hanul lui Manuc, 220 de ani: patrimoniu culinar și continuitate, sub blazonul familiei Cantacuzino
Mediafax
08 iun. 2026, 14:59, Comunicate
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Investiție și strategie: patrimoniul ca activ de business

În 2025, City Grill Group a alocat 550.000 de euro pentru restaurantul Hanu’ lui Manuc, în cadrul unui buget total de 3 milioane de euro destinat modernizării locațiilor grupului. Investiția face parte dintr-o direcție strategică asumată explicit: segmentul Tradițional/Clasic din care fac parte Hanu’ lui Manuc, Hanu’ Berarilor și Caru’ cu Bere este cel care generează constant cele mai ridicate valori ale bonului mediu din grup, atrăgând deopotrivă turiști străini și bucureșteni care caută o experiență gastronomică cu identitate.

Astfel, aniversarea de 220 de ani devine pentru grup un argument de poziționare valorificat printr-o campanie cu miză pe termen lung.

Șase bucătari imaginați pe baza cercetării istorice a Hanului

Campania „220 de ani de tradiție culinară la Manuc”, concept semnat Claudiu Leonte, Homemade Studio și fotografie Alex Gălmeanu, portretizează șase bucătari imaginați pe baza cercetării istorice a Hanului, fiecare reprezentând o epocă și o rețetă care a definit bucătăria locului. Preparatele lor revin în meniu pe parcursul anului aniversar.

Când ai 220 de ani de istorie în spate, nu îți lipsesc poveștile. Hanul lui Manuc a servit diplomați, negustori, boieri și simpli trecători, a gătit în timp de război și în timp de pace, a supraviețuit unor epoci pe care nimeni nu le-a planificat. Sarcina noastră a fost să alegem cum spunem toate astea într-un mod relevant pentru clientul din 2026.”, spune Ramona Popescu, Head of Marketing & Customer Experience, City Grill Group.

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