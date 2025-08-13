NBI: Tranzacții de peste 120 milioane euro în primele șapte luni din 2025

Cel mai bun rezultat lunar a fost înregistrat în iulie, cu un total de 25,32 milioane euro, reprezentând aproape 21% din totalul perioadei analizate. Iulie – lună record – a fost impulsionată și de creșterea TVA și extinderea portofoliului.

Performanța lunii iulie a fost influențată semnificativ de contextul fiscal – fiind ultima lună cu TVA de 9% pentru segmentul rezidențial de lux, înainte de majorarea la 21% începând cu 1 august – dar și de extinderea portofoliului de proiecte al companiei, care a atras noi investitori.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21179