PENNY anunță cu mândrie susținerea filmului Cravata Galbenă, dedicat celebrului dirijor român Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai mari artiști ai secolului XX.
PENNY susține filmul Cravata Galbenă, povestea extraordinară a lui Sergiu Celibidache, cu John Malkovich în rol principal
01 sept. 2025, 14:49, Comunicate

Filmul, cu John Malkovich în rol principal, va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din luna noiembrie.

Cravata Galbenă aduce pe marele ecran povestea impresionantă a unui copil din România care, prin curaj, integritate și perseverență, a cucerit lumea muzicii. Este un film despre sacrificiu, visuri și puterea de a rămâne neclintit într-o lume plină de compromisuri.

Ne bucurăm să fim alături de un proiect cultural de asemenea anvergură, care vorbește despre valori universale precum autenticitatea, integritatea și forța pasiunii. Prin susținerea filmului <> dorim să oferim publicului șansa de a descoperi o poveste românească ce a inspirat întreaga lume.”, a declarat Lucian Pavel, Marketing Manager, PENNY | REWE România.

