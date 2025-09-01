PENNY susține filmul Cravata Galbenă, povestea extraordinară a lui Sergiu Celibidache, cu John Malkovich în rol principal

Filmul, cu John Malkovich în rol principal, va fi distribuit în cinematografele din toată țara începând din luna noiembrie.

Cravata Galbenă aduce pe marele ecran povestea impresionantă a unui copil din România care, prin curaj, integritate și perseverență, a cucerit lumea muzicii. Este un film despre sacrificiu, visuri și puterea de a rămâne neclintit într-o lume plină de compromisuri.

„Ne bucurăm să fim alături de un proiect cultural de asemenea anvergură, care vorbește despre valori universale precum autenticitatea, integritatea și forța pasiunii. Prin susținerea filmului < > dorim să oferim publicului șansa de a descoperi o poveste românească ce a inspirat întreaga lume .”, a declarat Lucian Pavel, Marketing Manager, PENNY | REWE România.

