Piața europeană de finanțare imobiliară intră într-o nouă fază de stabilitate

Între 2026 și 2028, diferența estimată între creditele scadente și refinanțările disponibile va ajunge la 74 miliarde euro, în scădere cu 18% față de prognoza anterioară. Acest progres reflectă o piață financiară europeană mai stabilă, în care creditorii și investitorii își recapătă încrederea în perspectivele pe termen lung ale sectorului imobiliar.

Accesul la finanțare devine tot mai facil, odată cu intensificarea competiției între creditori și reducerea treptată a costurilor de împrumut. Țări precum Germania și Franța conduc acest proces de stabilizare, beneficiind de piețe solide și de un nivel mai ridicat al garanțiilor. În același timp, sectoarele logistic și rezidențial atrag un interes crescut din partea investitorilor instituționali, datorită randamentelor constante și sustenabile.

