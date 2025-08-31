Piedone a efectuat verificări la mai multe unități de învățământ pentru a se asigura că acestea sunt pregătite pentru a-i primi pe elevi (P)

Primăria Sectorului 5 anunță că, având în vedere că au mai rămas doar câteva săptămâni până când va începe anul școlar, edilul Vlad Popescu Piedone a efectuat verificări la mai multe unități de învățământ, pentru a se asigura că acestea sunt pregătite pentru a-i primi pe elevi.