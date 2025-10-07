Școlile din Giurgiu se închid din cauza codului roșu de ploi

În urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Giurgiu, s-a decis activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției la sediul ISU Giurgiu, din care fac parte reprezentanți de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, Apa Service SA Giurgiu şi Reţele Electrice Muntenia SA Giurgiu, pentru monitorizarea evoluţiei fenomenelor meteorologice periculoase.

La nivelul ISU Giurgiu va fi activată grupa operativă, începând de marți, ora 20:00, până la încetarea fenomenelor meteorologice, fiind pre-alertate toate subunitățile de intervenție și pregătită tehnica din dotare. Au fost înștiințate unitățile administrativ-teritoriale pentru punerea în aplicare a măsurilor proprii prevăzute de planurile operative în situații de urgență. Va fi asigurată permanența la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență și va fi menținută legătura operativă cu Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI).

CJSU a decis că vor fi suspendate cursurile în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu în data de 8 octombrie, pentru protejarea elevilor și a personalului didactic.

Populația va fi avertizată despre fenomenele meteorologice periculoase prin mesaje RO-Alert.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu va asigura măsuri în sprijinul cetațenilor, dacă situația va impune. Prin echipajele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu va fi monitorizată circulaţia pe drumurile rutiere din judeţ. La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu se va monitoriza cu atenţie evoluţia nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă din judeţul Giurgiu, respectiv se vor pregăti forţele, mijloacele şi materialele pentru intervenţii operative în vederea limitării şi diminuării efectelor negative .

La nivelul Apa Service SA Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie pentru a se acţiona operativ în cazul producerii unor avarii la reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare și se vor adopta măsuri necesare pentru evacuarea apei în regim de urgență.

De asemenea, la nivelul Reţele Electrice Muntenia SA Giurgiu, va fi suplimentat numărul echipelor de intervenţie pentru a se acţiona operativ în cazul avariilor la reţelele de alimentare cu energie electrică și vor fi adoptate măsuri pentru verificarea și curățarea rigolelor, a șanțurilor și a căilor de scurgere a apelor pluviale, pentru prevenirea acumulărilor de apă.

Totodată, se vor monitoriza zonele predispuse la inundații și se va interveni de urgență, dacă situația o impune.

Giurgiuvenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonele inundabile sau apropiate de cursurile de apă, să nu traverseze poduri sau drumuri inundate, chiar dacă apa pare puțin adâncă; curenții pot fi periculoși, să ridice bunurile de valoare și aparatura electrică la nivel superior, în cazul în care locuința este situată într-o zonă joasă sau în apropierea unor cursuri de apă. Ei trebuie să adăpostească animalele domestice la un nivel sigur și să urmărească informările autorităților locale și ale ISU pentru evoluția situației și pentru eventuale ordine de evacuare preventivă.

Pompierii militari sunt pregătiți să asigure, în cel mai scurt timp, intervențiile necesare pentru limitarea efectelor produse de situațiile de urgență, forțele de intervenție urmând a fi suplimentate la nevoie. În acest sens, pentru gestionarea eficientă a potențialelor situaţii de urgenţă care pot apărea, în sprijinul ISU Giurgiu vor fi dislocate forțe și mijloace. Astfel, ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara trimit în Giurgiu patru autocamioane, 12 motopompe transportabile, patru motopompe remorcabile, două microbuze, două autospeciale pentru muncă operativă cu peridoc și bărci pneumatice.

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București intră în vigoare marți seara o avertizare Cod roșu. Aici va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp