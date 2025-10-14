Reciclează deșeurile electrice pentru materiile prime critice!

10,7 milioane de tone de deșeuri electronice au fost generate în 2022 la nivel UE27+4 (Uniunea Europeană, Regatul Unit, Elveția, Islanda și Norvegia), rezultând astfel, 20 kg/persoană.

Telefoanele, laptopurile, serverele, cablurile, electrocasnicele și alte produse electronice debarasate în fiecare an în UE27+4 conțin aproximativ 1 milion de tone de materii prime critice (CRM), se prezintă în raportul FutuRaM. Aceste metale și minerale sunt esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi, a infrastructurii digitale și a industriei de apărare moderne.

Același raport subliniază că potențialul european de recuperare este de 0,9 și 1,5 milioane de tone de materii prime critice anual până în 2050. Această stabilitate ar reduce presiunea asupra mediului și asigură Europei o sursă internă de metale precum cuprul, aluminiul și paladiul.

