Reciclează deșeurile electrice pentru materiile prime critice!

ECOTIC (membru WEEE Forum) aduce în atenția publicului, cu prilejul Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice (14 octombrie), diverse teme care evidențiază necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Tema de anul acesta se axează pe identificarea deșeurilor electrice drept resurse valoroase care conțin materii prime critice: 29 din cele 34 de materii prime critice declarate la nivel european sunt prezente în deșeurile electronice.
Mediafax
14 oct. 2025, 14:03, Comunicate

10,7 milioane de tone de deșeuri electronice au fost generate în 2022 la nivel UE27+4 (Uniunea Europeană, Regatul Unit, Elveția, Islanda și Norvegia), rezultând astfel, 20 kg/persoană.

Telefoanele, laptopurile, serverele, cablurile, electrocasnicele și alte produse electronice debarasate în fiecare an în UE27+4 conțin aproximativ 1 milion de tone de materii prime critice (CRM), se prezintă în raportul FutuRaM. Aceste metale și minerale sunt esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi, a infrastructurii digitale și a industriei de apărare moderne.

Același raport subliniază că potențialul european de recuperare este de 0,9 și 1,5 milioane de tone de materii prime critice anual până în 2050. Această stabilitate ar reduce presiunea asupra mediului și asigură Europei o sursă internă de metale precum cuprul, aluminiul și paladiul.

