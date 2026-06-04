Ziua Mondială a Mediului: România ocupă primul loc global în privința responsabilității personale față de reciclarea ambalajelor pentru băuturi și așteaptă același lucru de la producători

Românii se simt mai personal responsabili pentru reciclare decât oamenii din orice altă țară studiată, potrivit studiului Global Recycling Habits and Attitudes 2025, realizat la cererea Every Can Counts în 16 țări și pe un eșantion de peste 16.000 de respondenți, dintre care 1.013 în România.

71% dintre respondenți consideră că responsabilitatea reciclării dozelor de băuturi le revine în primul rând lor, față de o medie globală de 53%. În același timp, 91% cred că producătorii și brandurile ar trebui obligați să folosească ambalaje complet reciclabile sau realizate din materiale reciclate, peste media globală de 87%. Angajamentul personal și așteptările față de sistem evoluează în același sens, iar comportamentul urmează atitudinea.

Datele oficiale RetuRO analizate de Every Can Counts arată că România a atins o rată de reciclare de 87% pentru dozele de aluminiu în perioada ianuarie-aprilie 2026, față de 35% în 2022. În trei ani, România a trecut de la coada clasamentului european la unul dintre cele mai ridicate niveluri de reciclare din lume pentru acest material.

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