Actorul austriac Helmut Berger, socotit cel mai frumos bărbat din lume, a murit la vârsta de 78 de ani

Berger, considerat la vremea lui cel mai frumos bărbat din lume, a murit "paşnic, dar totuşi în mod neaşteptat", joi dimineaţa, în oraşul său natal Salzburg, a scris agentul lui Helmut Berger pe site-ul companiei sale de management.

Berger s-a născut în Bad Ischl, Austria, la 29 mai 1944. În 1964, a lucrat ca figurant la Roma înainte de a fi descoperit de Visconti, care avea să-i devină ulterior partener şi care, în 1966, i-a oferit primul său rol. A jucat roluri importante în filmele lui Visconti "The Damned", "Ludwig" şi "Conversation Piece".

Printre creditele lui Berger se numără, de asemenea, apariţii în "The Garden of the Finzi-Continis", de Vittorio De Sica, "Dorian Gray", de Massimo Dallamano, şi, mai târziu, în "The Godfather Part III", de Francis Ford Coppola, potrivit AP