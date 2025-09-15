Andras Demeter avertizează: „Dacă nu se respectă legea muncii în teatre, se poate ajunge la întreruperea activității”

„Dacă cineva nu respectă imperativul acestei legi generale sau combinat cu legea specială în cazul teatrelor, atunci, de ce nu, am putea ajunge la situația în care, după 90 de zile, să fie somații, avertismente și chiar o întrerupere forțată a activității, poate chiar în weekend. Este o ipoteză de lucru”, a explicat ministrul.

Demeter a subliniat că problema a fost complicată de noul contract colectiv de muncă, care introduce plata unor sporuri semnificative dacă zilele libere nu pot fi acordate în termen.

„Aceste sporuri ajung la un procent aplicat fiecărui salariu de bază. Adunate, se transformă în sume pe care nu ai cum să le acoperi din bugetul actual”, a spus el.

Ministrul a precizat că dificultatea principală este lipsa fondurilor deja antamate pentru activitățile curente: „E gol portofelul. Situația bugetului e de așa natură încât nu mai ai o anvelopă financiară pe care să contezi.”

În opinia sa, implementarea acestor clauze ar fi trebuit corelată cu un nou exercițiu bugetar, pentru a exista resursele necesare.

„Dacă această clauză contractuală ar fi produs efecte de la 2026, când s-ar fi putut prevedea sumele necesare, atunci nu era nevoie să avertizez atât de hotărât”, a concluzionat Demeter.