Ministrul Culturii, despre creșterea TVA la cărți: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii. Va afecta cultura cum ne va afecta viața în totalitatea ei”

Într-un dialog cu Adrian Artene, din cadrul emisiunii „Altceva”, ministrul Culturii, András István Demeter, a vorbit despre îngrijorările legate de impactul creșterii TVA asupra cărților și biletelor de spectacole.

Discuția a pornit de la ideea unui „blocaj cultural” semnalat în weekend, când publicul are mai mult timp liber și caută evenimente culturale.

„Iată că, de fapt, acest avertisment, care a fost preluat ad literam ca o tragedie, a fost preluat ca un blocaj cultural în weekend și am ascultat multe voci, de altfel îndreptățite, care invocau faptul că oamenii, când dau liber în sâmbăta și duminica, au și dispoziția de a merge către un act de cultură. Și se întrebau, repet, îndreptățit, de ce tocmai în acele zile nu mai avem nevoie de cultură. Dar, de fapt, avertismentul acesta al dumneavoastră, înțeleg, că este un sfat, un manual de bune practici pentru o gestionare a unui act cultural, să nu existe acest blocaj cultural”, a spus Adrian Artene.

În cadrul emisiunii s-a discutat despre creșterea TVA-ului în domeniul cultural, care a dus la scumpirea cărților și a biletelor, într-o piață a cărții deja sensibilă în România, unde nivelul de citire a scăzut dramatic.

De reamintit că Guvernul Bolojan a inclus în planul de redresare economică și de reducere a deficitului bugetar creșterea TVA pentru carte de la 5% la 11%.

„Ați zis, am înfrânt”, a declarat Adrian Artene, făcând trimitere la declarația anterioară a ministrului.

András István Demeter a afirmat că problema este mult mai complexă decât pare și că nu trebuie confundată cultura cu industriile care o susțin.

„Subiectul acesta este foarte incitant. Pentru că, în general, ne place să ne lăsăm târâți într-o confuzie. Confundăm uneori voit, uneori accidental sau unii voit, alții accidental, industriile cu actul cultural în sine. Atunci când vorbim de industria cărții, vorbim de autori, de ilustratori, de creatori. Dar vorbim de industria în sine. Atunci când vorbim de o parte din această industrie, librarilor, care au și ei, această parte a industriei, au problemele specifice foarte dificile și foarte grave”, a declarat ministrul Culturii.

Ministrul a explicat că nu se poate vorbi direct despre dispariția culturii, ci, mai degrabă, despre efectele asupra industriilor care facilitează accesul publicului.

„Acum însă noi spunem că uite-te, această măsură a creșterii TVA-ului va conduce la dispariția culturii. Nu, va afecta cultura cum ne va afecta viața în totalitatea ei. Va afecta industriile înainte de orice, cum afectează oricare din industria, inclusiv industria media”, a spus ministrul.

El a mai precizat că aceste măsuri fiscale reprezintă un efort necesar pentru a evita falimentul statului român. A mai adăugat, de asemenea, că există o diferență între efectele asupra industriei și cele asupra creației propriu-zise.

„Aceste industrii, cum spuneam, vor fi afectate. Dar de aici până la a spune că există o legătură de cauzalitate, de cauza efect, creșterea TV-ului conduce la închiderea editurii, e cale lungă.”, a declarat András Demeter.