Avocații lui P. Diddy speră la o pedeapsă ușoară și tratament pentru dependența de droguri

La câteva zile înainte de pronunțarea pedepsei, programată pentru 3 octombrie, avocații săi au cerut luni o pedeapsă blândă de 14 luni de închisoare, urmată de eliberare condiționată și de obligații de tratament. Aceștia au declarat, potrivit Sky News, că Combs a fost deja „pedepsit corespunzător” prin detenția sa în „condiții groaznice” la Metropolitan Detention Center din Brooklyn. În cazul unei condamnări de 14 luni, interpretul piesei I’ll Be Missing You și-ar recăpăta rapid libertatea, fiindcă se află în detenție din septembrie 2024, scrie Le Figaro.

Procurorii au afirmat, pe de altă parte, că o „pedeapsă substanțială” de închisoare este justificată, precizând totuși că ghidurile federale par să recomande cel mult 5 ani și 3 luni. Judecătorul a programat, de asemenea, o ședință pentru a examina o cerere a lui Combs de anulare a condamnării.

În această vară, în cadrul unui proces amplu și mediatizat, procurorii au susținut că Combs a forțat două foste iubite să participe la „maratoane sexuale” sub influența drogurilor, alături de prostituați bărbați. Cele două femei, cântăreața RnB Cassie și o persoană cunoscută sub pseudonimul Jane, au afirmat că au fost agresate fizic de Combs. Acesta ar fi amenințat și că le va tăia sprijinul financiar dacă s-ar opune cerințelor sale sexuale.

Avocații nu au negat existența abuzurilor, dar au susținut, printre altele, că Ventura și Jane au consimțit la întâlniri din dragoste pentru Sean Combs și pentru a-l face fericit. Ei au adăugat că voyeurismul sau plata pentru a privi alți oameni întreținând relații sexuale nu constituie participare la prostituție.

Procurorii au argumentat contrariul, afirmând că vinovăția muzicianului este susținută de mai multe dovezi. Potrivit acestora, Combs se masturba în timpul „performanțelor” și oferea victimelor instrucțiuni despre ce trebuiau să facă.