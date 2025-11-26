Sfaturile unui pediatru: Tusea e bună, încurajați copilul să tușească puternic, iar pentru tratament nu folosiți Facebook

Medicul pediatru Patricia Badea a oferit câteva explicații despre tusea copiilor în condițiile în care sezonul rece se apropie. Explicațiile au fost oferite pe Facebook.

„Tusea e bună!! E un reflex al plămânilor să elimine mizeriile și să reacționeze la stimuli”, a scris Badea adăugând că tusea copiilor este de două feluri.

„Uscată, seacă, supărătoare, iritativa și agresivă. Cauze: primele 2-3 zile din orice viroză care apoi se înmoaie; alergii și hiperreactivitate bronșică (astm) de obicei seară sau noaptea în timpul somnului, la agitație și alergare sau la ras; și durează săptămâni fără să devină productivă. Productivă, cu secreții, cu flegmă, bolborosește; este tusea din viroze, când copilul e și plin de muci sau în a 2-a parte a laringitei. Durează atât timp cât țin și mucii, adică 2-3 săptămâni timp în care din 2 în 2 zile observați rărirea frecvenței și starea generală se îmbunătățește”, a explicat Patricia Badea.

Ea i-a sfătuit pe părinți să meargă la medic „dacă în această perioada copilul face febra, tusea se îndesește sau își schimbă sonoritatea”.

„Altfel încurajați copilul să tușească puternic, cu cât mai puternică o tuse cu atât mai bine”, a transmis medicul.

Tratament pe bază de ceaiuri și siropuri, de la medic, nu de la vraci

În ceea ce privește tratamentul acesta conține „ceai cu miere, siropuri pe baza de plante (după 2 ani de viață, că să fie copilul în stare să tușească bine secrețiile!) la tusea din viroze, un singur sirop de tuse pt o cură de 5-7 zile e suficient”, a mai arătat medicul.

Ea a mai oferit două sfaturi părinților.

„Nu abuzați de 5 siropuri pe 3 săptămâni, nu faceți altceva decât să stimulați în continuare secrețiile! Pentru restul tuselor mergeți la medic, nu la vraci, nu la televizor și în niciun caz pe Facebook!!”, a precizat medicul Patricia Badea.