Avertismentul unui medic: Nu faceți niciodată duș imediat după sport

Un medic specialist avertizează că nu trebuie să faceți duș imediat după ce faceți sport. Întreruperea răcirii naturale a corpului poate provoca amețeli și chiar leșin. Explicația medicală este clară și bazată pe procese fiziologice.

José Manuel Felices este un medic specializat în radiologie și profesor universitar. Folosește rețelele sociale pentru a împărtăși informații importante pentru cei peste 250.000 de urmăritori ai săi. Recent, a publicat un videoclip care a șocat prin conținutul său: „Nu faceți niciodată duș după ce faceți sport”.

Medicul explică trei motive diferite pentru care nu trebuie să faci duș imediat după exerciții fizice. Explicația medicală este concretă și bazată pe procese fiziologice naturale ale corpului.

Întreruperea procesului natural de răcire

În timpul antrenamentului, mușchii ard energie și produc căldură. Aceasta crește temperatura corpului. Pentru a compensa, vasele de sânge se dilată și facilitează transpirația, scăzând temperatura.

„Dacă terminăm antrenamentul și ne grăbim să facem duș, întrerupem procesul natural și putem provoca amețeli și chiar sincope”, explică Felices. Corpul are nevoie de timp pentru a-și regla temperatura în mod natural.

Eliminarea toxinelor, întreruptă

Transpirația elimină toxinele care ies la suprafața pielii. Dacă facem duș imediat, nu permitem corpului să termine eliminarea acestor toxine.

Procesul de eliminare a toxinelor prin transpirație este esențial după exerciții fizice. Întreruperea acestuia prin duș imediat reduce eficiența curățării naturale a organismului.

Protecția naturală a pielii

Transpirația are un pH ușor acid care protejează pielea de bacterii și agresiuni externe în timpul exercițiilor fizice. Dacă faci duș prea repede, mai ales cu săpunuri alcaline, rupi acest echilibru.

Pielea rămâne mai vulnerabilă, putând să se irite sau să se usuce. Doctorul Felices subliniază importanța menținerii acestui echilibru natural al pielii după antrenament.

Cât timp trebuie să așteptăm

Specialistul explică ce trebuie să facem și cât timp trebuie să așteptăm. „Știința susține că aceste procese durează aproximativ 15 minute după terminarea activității. Hidratează-te, socializează cu colegii tăi sau reflectează la cât de bine te-ai descurcat și apoi fă-ți dușul meritat și necesar”, concluzionează medicul.

Cele 15 minute sunt suficiente pentru ca trupul să termine procesul natural de răcire. În acest timp, organismul își reglează temperatura, elimină toxinele și menține echilibrul natural al pielii.

Expertul recomandă folosirea acestor minute pentru hidratare și relaxare. După acest interval, dușul devine sigur și benefic pentru corp.