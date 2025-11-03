Cele mai frumoase gări din întreaga lume sunt din Franţa, Australia, Belgia, China şi Arabia Saudită. Care va primi Premiul Versailles 2025?

Două gări franceze se numără printre cele mai frumoase din lume, potrivit listei anunţate luni pentru Premiul Versailles 2025, competiţie internaţională susţinută de UNESCO. Este vorba despre gara Saint-Denis Pleyel, proiectată de arhitectul japonez Kengo Kuma, şi gara Villejuif-Gustave Roussy, semnată de arhitectul francez Dominique Perrault, ambele parte a proiectului Grand Paris Express.

Alături de cele două proiecte franceze, au mai fost selectate Gara Gadigal din Sydney, Australia, proiectată de Foster & Partners, Gara Mons din Belgia, construită de spaniolul Santiago Calatrava şi Gara Baiyun din Guangzhou, China, proiectată de firma japoneză Nikken Sekkei. Pe lista anunţată luni, la Paris, mai sunt două proiecte din Riyadh, Arabia Saudită: Gara KAFD, proiectată de Zaha Hadid Architects, şi Gara Qasr Al Hokm realizată de firma norvegiană Snøhetta, potrivit le Figaro.

Premiul pentru cea mai frumoasă gară se acordă pentru realizări arhitecturale ce îmbină estetica, inovaţia, sustenabilitatea şi funcţionalitatea. Premiul Versailles, lansat în 2015, recompensează anual realizări arhitecturale recente în opt categorii. Pe lângă domeniul feroviar mai sunt categoriile muzee, hoteluri, restaurante, universităţi, aeroporturi, magazine şi stadioane.

Pentru a selecta câştigătorii concursului, un juriu internaţional, prezidat de o figură proeminentă din lumea culturală şi care include patru arhitecţi renumiţi, va alege trei proiecte din fiecare dintre cele opt categorii până la sfârşitul anului. Acestea vor primi un „titlu mondial” în cadrul unei ceremonii la sediul UNESCO din Paris.