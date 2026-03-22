Cercetător, despre Brâncuși: „un copil care crede că Târgu Jiu și Craiova sunt formidabile ajunge să aibă expoziții la Paris și New York”

Alin Comșa a declarat, în podcastul „Altceva! Cu Adrian Artene”, că „Brâncuși era deja virusat de tot ce însemna academism și spunea că în artă trebuia să căutăm altceva”.

„Referitor că le gătea mămăligă și le spunea celor din Franța că așa se mănâncă în România, pe de altă parte el bea șampanie. El are capacitatea, naturalețea de a se apropia de un înalt al societății. Aceasta naturalețe, dar și îndrăzneala de a vrea să atingă cerul l-au făcut să fie unic. Orice ar putea să facă asta dacă și-ar da seama că există și că are înăuntrul său puterea de a fi. Brâncuși a fost sculptor extraordinar, face din lădița de lemn în care căra portocale o vioară care suna foarte bine. Avea un briceag cu care cioplea mai tot timpul. Se dau citate din Brâncuși, el spune la un moment dat că ar trebui să îl căutam pe Dumnezeu și, indiferent dacă îl găsim sau nu, drumul va fi extraordinar”, spune Comșa.

Expertul în artă povestește cum „pașaportul de intrare la școala de arte de la Craiova” pentru Brâncuși a fost o vioara, pentru că, la momentul acela, Brâncuși nu era sculptor.

„Intră aici, apoi merge la Academia de la București. Apoi merge și la Viena. Dar înțelege că e nevoie să ajungă în centrul lumii artistice și că de acolo începe să construiască. Prima sculptură a lumii moderne, care este Sărutul, are la bază un citat biblic ce spune că bărbatul și femeia vor fi un singur element”, spun e ALin Comșa.

Apoi, în podcast, Alin Comșa vorbește despre marile opre realizate în 1907 de Constantin Brâncuși.

„1907 este anul în care e făcut primul Sărut, Rugăciunea și Cumințenia Pământului. E ca și cum ți-ai ține respirația sub apă și când ieși la suprafață tragi o gură de aer. Îmi imaginez cum a stat să aștepte momentul în care să poată să respire, așa cum a stat de fiecare dată să aștepte să poată să fugă într-un alt spațiu. Un copil care crede că Târgu Jiu și Craiova sunt orașe formidabile ajunge să aibă expoziții în paralel la New York și Paris. Brâncuși reușește să atingă niște înălțimi splendide și care au la bază doar ideea că el știe că poate. Indiferent de anul în care s-ar fi născut sau locul nașterii ar fi făcut la fel. Am avut norocul să se nască aici. Avem cel mai important complex statuar al lui Brâncuși la noi în țară”, povestește Alin Comșa.