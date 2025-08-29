Este confirmat: Keanu Reeves vine în Bulgaria pentru filmări / Are rezervat un apartament la un hotel din Sofia și va sta aici mai multă vreme

Keanu Reeves lucrează la un nou film, iar, pentru asta, ajunge în Bulgaria, la Sofia în următoarele zile.

Venirea sa la vecinii noștri de la sud de Dunăre este confirmată de staff-ul actorului, care a rezervat un apartament prezidențial într-un mare hotel din Sofia, al cărui nume nu a fost divulgat, din motive de securitate.

Celebrități din Hollywood care au mai trecut prin capitala bulgară au, însă niște preferințe, iar acestea sunt Grand Hotel Sofia, Sense Hotel, Kempinski Zografski, cu toate acestea nu există informații precise cu privire la hotelul în care va sta actorul pe perioada filmărilor.

Unul dintre cei mai puțini „fițoși” din Hollywood

Reeves este unul dintre cei mai iubiți actori ai Hollywood-ului, iar publicul îl adoră pentru modestia cu care abordează viața, în ciuda averii colosale de care dispune și care ar putea să-l facă ceva mai puțin „prietenos”, mai arogant, mai distant, mai „fițos”.

Este notabilă preferința lui pentru transportul în comun, pentru simplitatea vieții, pentru cum se plimbă pe străzi neînsoțit de bodyguarzi.

S-a afirmat prin rolurile din „Point Break”, „Speed”, „Avocatul Diavolului” și „The Matrix”.

Reeves își va sărbători cea de-a 61 aniversare pe 2 septembrie, probabil, în Bulgaria.

O dureroasă poveste personală

De-a lungul vieții, Reeves a trecut prin episoade personale importante.

În anul 2000 fiica sa, Ava, s-a născut moartă, iar 14 luni mai târziu și-a pierdut soția (Jennifer Syme) într-un accident de mașină.

Acum, Reeves are o relație cu artista vizuală Alexandra Grant (52 de ani), alături de care a apărut recent la premiera filmului John Wick: Capitolul 3, infirmând zvonurile privind problemele din relația lor.

Și, chiar dacă multe voci s-au ridicat agățate de punctul unui mare semn de întrebare (este adevărat că vine Reeves în Bulgaria sau e doar un zvon, cum au fost și zvonurile despre venirea lui Brad Pitt), totuși, prezența lui Reeves este confirmată.

Cine a mai trecut prin Bulgaria

De altfel, Bulgaria a mai găzduit o serie de celebrități din Hollywood – Robert de Niro, Jason Momoa, Jason Statham, Gerard Butler, Morgan Freeman, William Baldwin, John Travolta, John Malkovich.

Au mai venit prin Bulgaria Naomi Campbell, care a filmat aici o reclamă, și Andy Garcia, care, în 2021, s-a plimbat prin Sofia neobservat, ascultând un muzician stradal.

Acum, cunoscută fiind preferința lui Reeves pentru anonimitate și simplitate, e foarte posibil să dai nas în nas cu el și să te gândești doar „ce bine bine seamănă această persoană cu Keanu Reeves. Staaaai! N-o fi chiar el?”.