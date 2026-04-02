Lindsey Buckingham, chitaristul trupei Fleetwood Mac, atacat de o femeie cu o substanță necunoscută

Lindsey Buckingham, fostul chitarist și co-vocalist al trupei Fleetwood Mac, a fost atacat de o femeie care ar fi aruncat asupra sa o substanță necunoscută în timp ce artistul intra într-o clădire din Santa Monica, transmite Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
02 apr. 2026, 10:51, Cultură-Media

Potrivit autorităților locale, Buckingham, în vârstă de 76 de ani, a fost abordat miercuri de o femeie descrisă de poliție drept „suspectă de hărțuire”, scrie Euronews. Aceasta ar fi aruncat asupra artistului o substanță încă neidentificată, după care a fugit de la locul incidentului. Artistul nu a fost rănit în urma atacului, iar poliția a precizat că identitatea femeii este cunoscută. Anchetatorii au indicat că între cei doi au existat incidente anterioare, ceea ce sugerează un posibil caz de hărțuire.

Lindsey Buckingham s-a alăturat trupei Fleetwood Mac în 1975, împreună cu Stevie Nicks, partenera sa muzicală și sentimentală de la acea vreme. Contribuția sa a fost esențială pentru succesul formației, inclusiv pentru albumul legendar Rumours. Anul trecut, Buckingham și Nicks au reeditat albumul lor din 1973, Buckingham Nicks, pentru prima dată de la lansarea originală. Proiectul a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere între cei doi artiști, după ani de tensiuni publice.

