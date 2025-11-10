Mexic: Viitoarea licitație a operelor lui Kahlo ar putea ajunge la 60 de milioane de dolari

Casa de licitații Sotheby’s va scoate tabloul la vânzare pe 20 noiembrie în New York, după ce l-a expus la Londra, Abu Dhabi, Hong Kong și Paris, scrie Associated Press.

„Este un moment care dă naștere la multe speculații”, a declarat istoricul de artă mexican Helena Chávez Mac Gregor, cercetător la Institutul de Cercetări Estetice al UNAM și autor al cărții „El listón y la bomba. El arte de Frida Kahlo” (Panglica și bomba. Arta Fridei Kahlo).

În Mexic, opera lui Kahlo este protejată de o declarație de monument artistic, ceea ce înseamnă că lucrările din țară nu pot fi vândute sau distruse. Cu toate acestea, lucrările din colecții private din străinătate — cum ar fi tabloul în cauză, al cărui proprietar rămâne necunoscut — sunt eligibile din punct de vedere legal pentru vânzare internațională.

„Sistemul de declarare a patrimoniului artistic modern mexican este foarte anomal”, a declarat curatorul mexican Cuauhtémoc Medina, istoric de artă și specialist în artă contemporană.

Iuda în pat

„El sueño (La cama)” a fost creată în 1940, după călătoria lui Kahlo la Paris, unde a intrat în contact cu suprarealiștii. Contrar credinței contemporane, craniul de pe baldachinul patului nu este un schelet de Ziua Morților, ci un Iuda — o figurină din carton realizată manual. Aprinsă în mod tradițional cu praf de pușcă în timpul Paștelui, această efigie simbolizează purificarea și triumful binelui asupra răului, reprezentând pe Iuda Iscarioteanul care l-a trădat pe Iisus. În tablou, scheletul este detaliat cu artificii, flori pe coaste și o grimasă zâmbitoare — un detaliu inspirat de un schelet din carton pe care Kahlo îl păstra de fapt în baldachinul propriului pat.

Kahlo „a petrecut mult timp în pat așteptând moartea”, a spus Chávez Mac Gregor. „A avut o viață foarte complexă din cauza tuturor bolilor și provocărilor fizice cu care a trăit”.

Kahlo, o comunistă convinsă, considera suprarealismul – o mișcare care propunea o revoluție a conștiinței – ca fiind burghez. După cum a remarcat Chávez Mac Gregor, „Frida a păstrat întotdeauna o distanță critică față de acesta”.

În ciuda acestui fapt, specialiștii au găsit elemente de suprarealism în opera lui Kahlo legate de vis, de lumea interioară și de libertatea revoluționară și sexuală – un concept vizibil într-un pat suspendat în cer, cu Kahlo dormind printre viță de vie.