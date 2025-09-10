„Sirenele: Secretul Medalionului”, prima parte a trilogiei fantastice cu Andra Gogan, este disponibilă din acum pe Netflix

Filmul îmbină elemente de mitologie marină cu un scenariu captivant, în care Selena (interpretată de Andra Gogan) descoperă că viața ei este legată de un secret străvechi. Într-o lume în care legendele devin realitate, ea trebuie să înfrunte pericole necunoscute și să își accepte adevărata identitate. Dincolo de aventura fantastică, Andra și Răzvan Gogan au ales să împletească realitatea cu fantezia și să ofere copiilor o lecție importantă despre bullying și despre cum poate fi gestionat atunci când nu ești acceptat așa cum ești. La acest proiect, cei doi au lucrat mai bine de patru ani, construind un univers complex și spectaculos pentru publicul de toate vârstele.

„Când mă uitam la Disney visam să joc într-o astfel de producție, dar mi se părea un vis prea mare să producem noi un astfel de film. Cu timpul ne-am dorit din ce în ce mai mult și proiectul «Sirenele» a devenit un vis care, cu multă muncă, s-a transformat în realitate. Timp de cinci ani am lucrat în echipă ca acest vis să fie posibil: să avem trei filme în topul box office-ului românesc și, mai mult, să ajungem pe cea mai mare platformă de streaming.” – declară Andra Gogan, actriță și producătoare.”

Regia îi aparține lui Răzvan Gogan – unul dintre cei mai tineri regizori români, care avea doar 19 ani atunci când au filmat proiectul și care în acest an a absolvit prestigioasa universitate UCLA din Statele Unite.

„Am pornit la drum cu dorința de a crea o lume fantastică, inspirată din poveștile care ne-au fascinat în copilărie. Intrarea filmului pe Netflix înseamnă că Sirenele își găsesc acum un nou ocean de spectatori, din România „i Republica Moldova. Este o confirmare că munca noastră și curajul de a încerca ceva nou în cinema-ul românesc au meritat” – adaugă Răzvan Gogan, regizor.

„Sirenele: Secretul Medalionului” este primul fantasy românesc de o asemenea amploare și deschide o trilogie 100% românească, lansată în cinematografe la interval record: trei filme în doar trei luni consecutive.

„I-am văzut cât de hotărâți sunt să își împlinească visul și am făcut tot ce am putut să îi sprijinim. Și a meritat: astăzi visul lor ajunge pe cea mai populară platformă de streaming.” Spune Dana Gogan, mama Andrei și a lui Răzvan Gogan

Distribuție și echipă

Filmul îi are în rolurile principale pe Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu, Constantin Cotimanis și George Pișteranu, și este produs de Andra Gogan, Răzvan Gogan și Codin Maticiuc. Realizat în colaborare cu consultanți internaționali și o echipă de specialiști în efecte vizuale, „Sirenele: Secretul Medalionului” aduce pe ecran o lume spectaculoasă, plină de aventură, acțiune și emoție.

„Sirenele: Secretul Medalionului” marchează prima parte a trilogiei create de frații Gogan și este o poveste despre curaj, prietenie și magia descoperirii de sine. De azi, filmul este disponibil pentru streaming pe Netflix, deschizând astfel drumul unei noi etape în viața poveștii și a fanilor săi.

Despre Andra și Răzvan Gogan

Andra Gogan este una dintre cele mai influente tinere artiste din România, cunoscută pentru cariera sa în muzică, actorie și social media. Cu milioane de fani pe platformele online, Andra și-a demonstrat talentul prin dublajele unor personaje celebre, spectacole live și proiecte de divertisment de succes.

Răzvan Gogan, regizorul filmului, este un tânăr cineast pasionat de storytelling și tehnologie cinematografică. La doar 19 ani a început filmările pentru „Sirenele”, iar în 2025 a absolvit prestigioasa universitate UCLA din Statele Unite. Cu experiență în producția de conținut digital și proiecte vizuale inovatoare, „Sirenele” marchează debutul său regizoral într-un lungmetraj de ficțiune.

Producția este distribuită în cinematografe de THE GOGANS PICTURES și a fost filmată în locații spectaculoase, din cinci țări, cu sprijinul unor consultanți internaționali și al unei echipe de specialiști în efecte vizuale și cinematografie. Rezultatul: o lume magică, plină de aventură, acțiune și emoție.

Pentru mai multe informații și actualizări, urmăriți paginile oficiale ale filmului și site-ul www.sirenele.ro.