A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%. Creștere majoră față de luna trecută

Conform INS, indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024) a fost 5,7%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92% în august 2025, comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,63% faţă de iulie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi s-au ieftinit cu 5,13% faţă de iulie 2025.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48% în august 2025, comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,10% faţă de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73% în august 2025 faţă de august 2024.

Serviciile s-au scumpit cu 9,85% în august 2025, comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,87% faţă de iulie 2025.

Efect al măsurilor Guvernului?

„Am avertizat că încăpățânarea de a crește TVA-ul aruncă în aer inflația și scade puterea de cumpărare”, susține fostul ministru de Finanțe, Adrian Cîciu, după ce INS a anunțat joi că rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna similară din 2024, a fost 9,9%.

„Ei refuza sa taxeze capitalul. Lasă, să plătească omul de rând, zic ei! Sper că nu mai e nevoie să spun cine, cu nume si prenume, a asumat creșterea TVA! Trist! Și prost!”, a adăugat el.

Creșterea TVA a fost o greșeală, iar rezultatele se văd în inflație, spune la RFI fostul premier liberal Florin Cîțu.

„Creșterea TVA a fost o greșeală sau creșterea taxelor este o greșeală, de trei ani de zile, pe care nimeni nu vrea să o corecteze și acestea sunt rezultatele. Problema este că atunci când ai inflație mare, este imposibil ca dobânzile să scadă și asta înseamnă că în continuare consumul o să fie afectat și puterea de cumpărare a românilor, pentru că dobânzile vor rămâne mari”, spune Florin Cîțu, în contextul datelor privind inflația pe luna august.