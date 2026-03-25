Administratorul judiciar al Șantierului Naval Mangalia: Nu s-a respins un plan de reorganizare, decizia a fost amânată cu săptămână. Ce propune CITR

Administratorul judiciar al Șantierului Naval Mangalia au anunțat că decizia din Adunarea Generală a Creditorilor de miercuri a fost să amâne cu o săptămână un vot asupra planului de reoganizare a societățiii aflată în insolvență și nicidecum respingerea acestuia, așa cum au comunicat reprezentanții sindicali ai angajațiilor care nu și-au primit drepturile salariale de peste 3 luni.

Societatea se află în insolvență și este adminsitrată de CITR din iunie 2024. Olandezii de la Damen Holding dețin 49% din acțiunile șantierului naval Mangalia, pachetul de control, de 51%, fiind deținut de Ministerul Economiei.

„În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfășurate miercuri, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății. În aceste condiții, procedura de reorganizare a eșuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”, a transmis BNS.

Într-o declarație transmisă presei, Damen Holding își reafirmă angajamentul de a sprijini viitorul șantierului naval Mangalia, ca parte a unui plan echilibrat și corect, explicând de ce nu poate susține planul propus.

„Damen Holding a realizat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care operează șantierul naval Mangalia. Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului, atât în prezent, cât și în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major și generează prejudicii substanțiale pentru Damen”, au arătat reprezentanții companiei.

Ce s-a votat de fapt

Conducerea CITR a precizat, într-o conferință de presă organizată la scurt timp după declarațiile celor două părți, că decizia nu este luată încă oficial.

⁠„Încep prin a detalia puțin ce s-a întâmplat astăzi, având în vedere că ne aflăm în faza de observație a procedurii de organică de insolvență, suntem în faza în care putem să supunem aprobării unui plan de rea-reorganizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Șantierul Naval Mangalia poate, cu aprobarea creditorilor săi, să treacă într-o nouă etapă în etapa de reorganizare, care presupun un plan elaborat pe baza informațiilor și a capacității lor șantierului, menit să asigure continuitatea activității și, mai mult, relansarea activității la nivelul la care acest șantier o poate realiza”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

Soluția: identificarea unui nou investitor strategic

Cu acestă ocazie, oficialul CITR a anunțat amânarea votului adunării generale a creditorilor cu minimum șapte zile, pentru a facilita o decizie informată, subliniind că planul de reorganizare rămâne singura șansa de relansare a activității șantierului naval și de salvare a locurilor de muncă.

„Șantierul naval din Mangalia are șansa, cu aprobarea creditorilor săi, să treacă în noua etapă de reorganizare, ceea ce înseamnă relansarea activității. Soluția, prin planul de reorganizare, este cea de a identifica un nou investitor strategic care să preia activitatea șantierului. Obiectivul principal este asigurarea capacității financiare de a susține această activitate într-o piață specifică, cu nevoi specifice, care să permită șantierului să se întoarcă la o activitate corespunzătoare forței sale de muncă si capacității de producție”, declară Paul Dieter Cîrlănaru, CEO, CITR.

Astfel, CITR a propus Planul de reorganizare al companiei, marcând intrarea oficială în etapa decisivă a procesului de restructurare. Propunerea stabilește cadrul pentru relansarea activității șantierului și atragerea unui investitor strategic.

Potrivit oficialilor, mecanismul propus de CITR este transferul de business, ceea ce reprezintă o structură juridică și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale.

„De la preluarea mandatului, principala preocupare a CITR a fost să sprijine compania în atragerea de noi clienți și de capital de lucru astfel încât să își poată continua activitatea curentă. Reprezentanții CITR consideră că identificarea unui investitor capabil să preia activitatea șantierului este cea mai viabilă soluție pentru șantierul naval din Mangalia”, au conchis reprezentanții CITR.