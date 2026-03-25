ANAF lansează platforma eLicitațiiANAF pentru vânzarea online a bunurilor sechestrate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), împreună cu Ministerul Finanțelor, va lansa la finalul lunii martie platforma digitală eLicitațiiANAF, prin care bunurile sechestrate sau confiscate de stat vor putea fi vândute online, scrie Economedia. Noua platformă face parte din procesul de digitalizare a administrației fiscale și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Victor Dan Stephanovici
25 mart. 2026, 09:58, Economic

Noua platformă va fi disponibilă începând cu 30 martie 2026 la adresa elicitatii.anaf.ro. Ea va permite publicului să consulte și să liciteze online pentru bunurile valorificate de ANAF. Potrivit instituției, platforma este destinată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor rezultate din executări silite, din proceduri penale sau intrate în proprietatea statului conform legii, arată Economedia.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că lansarea platformei reprezintă un pas important în modernizarea instituției. „Prin lansarea platformei eLicitaţiiANAF facem un pas important în direcţia modernizării şi digitalizării administraţiei fiscale, oferind tuturor persoanelor interesate acces facil la procedura de valorificare a bunurilor prin mijloace electronice”, a spus acesta.

Două secțiuni principale: publicitate și licitație

Platforma este organizată în două secțiuni principale: „Publicitate bunuri” și „Licitație bunuri”. În prima etapă, bunurile sunt afișate timp de 30 de zile în secțiunea de publicitate, pentru a permite informarea publicului și pentru a oferi posibilitatea programării unor vizionări. Persoanele interesate pot consulta informațiile despre bunuri chiar și fără cont în Spațiul Privat Virtual (SPV). Pentru participarea efectivă la licitație este necesară înregistrarea în sistem.

După perioada de publicitate, bunurile sunt transferate automat în secțiunea de licitație. Licitațiile se desfășoară online pe o perioadă de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului. În acest interval, participanții pot depune oferte și pot plăti taxa de participare. Dacă un participant depune o ofertă mai mare, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte. Pasul de licitare este stabilit între 5% și 15% din prețul de pornire al bunului.

ANAF: cum se stabilește câștigătorul licitației

La finalul licitației, ofertantul care a depus cea mai mare ofertă este declarat câștigător, conform procedurilor legale. În cazul bunurilor sechestrate, câștigătorul licitației are posibilitatea de a plăti integral prețul sau în rate. Taxa de participare sau sumele blocate pentru ofertă sunt restituite în maximum cinci zile persoanelor care nu câștigă licitația sau în cazul în care licitația este anulată.

Potrivit ANAF, bunurile vândute pe platformă pot proveni din executări silite pentru recuperarea datoriilor fiscale, din măsuri dispuse în dosare penale sau din bunuri intrate în proprietatea statului. Acestea pot include atât bunuri mobile, cât și imobile, valorificate prin proceduri de vânzare forțată conform legislației în vigoare.

