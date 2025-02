Angajaţii români evaluează cu 7.0 nivelul de fericire la job, însă doar 1 din 3 ar recomanda locul de muncă altor persoane

Pluxee România, partenerul global pentru beneficii extrasalariale şi soluţii pentru creşterea implicării angajaţilor, anunţă rezultatele primului studiu „Barometrul fericirii la locul de muncă”, o analiză amplă care evaluează cultura organizaţională din România, realizată în parteneriat cu compania britanică de tehnologie, The Happiness Index. Eşantionul care a stat la baza acestei cercetări a inclus aproximativ 11.000 de angajaţi români cu vârste cuprinse între 19 şi 60 de ani

O iniţiativă inovatoare pe piaţa muncii din România, „Barometrul fericirii la locul de muncă” are la bază modelul de evaluare culturală, parte integrantă din platforma The Happiness Index, urmărind patru dimensiuni ale nevoilor umane: raţională, emoţională, instinctivă şi reflexivă.

Scorul general pentru sănătatea culturii organizaţionale în România este 7.0, însă angajaţii sunt reticenţi în a recomanda altor persoane locul lor de muncă actual: doar 1 din 3 ar face acest lucru. Acest scor este influenţat, pe de-o parte, de faptul că angajaţii consideră că angajatorii nu sunt deschişi să le asculte opiniile şi că nu sunt apreciaţi ca indivizi. În plus, aceştia declară că atmosfera de lucru nu este suficient de inspiraţională şi că nu beneficiază de oportunităţi de avansare în carieră. Companiile din România au rezultate mai bune pentru indicatorii ce stau la baza dimensiunilor emoţională şi raţională, unde scorurile sunt de 7.4, respectiv, 7.1, decât pentru nevoile instinctive şi reflexive, unde rezultatele înregistrate sunt mai mici. Un mediu de lucru care sprijină relaţiile interpersonale şi care le permite angajaţilor să fie conştienti de impactul în organizaţie influenţează pozitiv aceşti indicatori.

„Barometrul fericirii la locul de muncă” este o analiză amplă a factorilor care determină satisfacţia şi implicarea angajaţilor români. Dezvoltat alături de compania britanică de tehnologie, The Happiness Index, această iniţiativă este o premieră pe piaţa forţei de muncă din România. Ne dorim ca acest studiu să devină un instrument valoros pentru liderii din business şi profesioniştii din domeniul resurselor umane care înţeleg că o abordare centrată pe oameni este esenţială pentru creşterea şi rezilienţa afacerilor într-un context economic şi social din ce în ce mai competitiv. Ca partener pentru peste 35.000 de companii din România şi furnizor exclusiv al platformei The Happiness Index pe piaţa locală, misiunea Pluxee este aceea de a-şi ajuta clienţii să îmbunătăţească fericirea şi implicarea angajaţilor la locul de muncă”, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România şi Bulgaria.

„Acest studiu a fost lansat într-un moment crucial pentru piaţa din România, unde schimbările în cultura muncii, presiunile economice şi aşteptările în continuă evoluţie ale angajaţilor redefinesc locul de muncă. Ca specialist în neuroştiinţe, salut integrarea acestei ramuri în metodologia studiului, deoarece oferă perspective mai profunde dincolo de datele auto-raportate, dezvăluind emoţii subconştiente, factori declanşatori ai stresului şi răspunsuri cognitive care modelează experienţele pe care angajaţii le au la locul de muncă. Printr-o lentilă obiectivă, această abordare ştiinţifică le oferă organizaţiilor informaţii mai profunde, permiţându-le să creeze medii de lucru care stimulează implicarea reală, satisfacţia şi productivitatea pe termen lung”, a declarat Ana Iorga, neurocercetător.

Fericirea la locul de muncă în România

Scorul pentru fericire al angajaţilor în România este de 7.0. Mulţi angajaţi consideră că eforturile lor nu sunt pe deplin recunoscute de angajatori.

Angajaţii evaluează relaţiile de la locul de muncă cu un scor de 7.6, ceea ce arată că au parte de experienţe pozitive bazate pe colaborare, muncă în echipă şi interacţiuni armonioase.

În schimb, libertatea la locul de muncă este evaluată cu scorul de 7.0. Deşi angajaţii au un anumit nivel de autonomie, rezultatul arată că există loc pentru a îmbunătăţi atât libertatea personală, cât şi flexibilitatea sarcinilor de muncă pentru a da posibilitatea angajaţilor să ia decizii mai des.

Siguranţa este un alt aspect care necesită atenţie, cu un scor de 6.8. Acest rezultat reflectă un mediu fizic sigur, dar un nivel mai scăzut de încredere în organizaţie, subliniind necesitatea de a consolida încrederea pe care angajaţii o au în lideri. În cele din urmă, recunoaşterea de care se bucură angajaţii înregistrează un scor de doar 6.4, care demonstrează că aceştia îşi doresc să primească mai multă apreciere şi să simtă că sunt ascultaţi în mod real.

Implicarea angajaţilor la locul de muncă în România

Scorul implicării angajaţilor în România este de 7.1. Acesta evidenţiază în principal aprecierea manifestată de angajaţi faţă de sprijinul primit în gestionarea volumului de muncă.

Printre punctele forte identificate se numără facilitarea, cu un scor de 7.9, ceea ce indică faptul că organizaţiile din România sprijină eficient angajaţii prin resurse adecvate şi o gestionare echilibrată a sarcinilor. Totuşi, angajaţii îşi doresc să beneficieze de o comunicare internă mai bună.

Aspectele care necesită îmbunătăţiri se referă la sens şi scop în muncă, indicator care a înregistrat un scor de 7.2. Deşi angajaţii se simt aliniaţi cu misiunea şi obiectivele companiei, aceştia spun că nu se simt suficient de inspiraţi şi că le lipsesc provocările profesionale. Factorul claritate a obţinut tot un scor de 7.2 şi reprezintă o altă oportunitate de creştere pentru companii. Cu cât angajaţilor le sunt comunicate în mod clar aşteptările şi obligaţiile, cu atât nivelul lor de implicare poate creşte. Dezvoltarea personală, cu un scor de 6.5, indică un potenţial semnificativ de progres. Companiile pot stimula implicarea angajaţilor prin îmbunătăţirea oportunităţilor de creştere în carieră, a programelor de învăţare, oferindu-le totodată roluri care să-i determine să se autodepăşească.

Provocările cu care se confruntă angajaţii români în funcţie de vârstă sau dimensiunea companiei în care lucrează

Studiul „Barometrul fericirii la locul de muncă” a identificat provocările pe care le întâmpină angajaţii români în funcţie de vârstă, regiunea din care fac parte şi dimensiunea companiei în care lucrează.

Angajaţii cu vârste între 19 şi 30 de ani au raportat niveluri mai scăzute de fericire şi implicare, în comparaţie cu angajaţii mai maturi. Mulţi dintre ei se simt subapreciaţi şi au dificultăţi în a-şi găsi sensul în muncă. Acest rezultat arată că angajatorii ar trebui să pună mai mult accent pe sprijinul pe care îl oferă angajaţilor la început de carieră. Pe de altă parte, angajaţii de peste 60 de ani sunt cei mai implicaţi la locul de muncă, obţinând scoruri cu peste 10% mai mari la toţi indicatorii.

Regiunea este un alt factor care îşi pune amprenta asupra experienţei angajaţilor. Cei din Bucovina raportează cele mai ridicate niveluri de fericire - 43% dintre angajaţi şi-au evaluat experienţele profesionale cu scoruri maxime. În schimb, angajaţii din Muntenia manifestă un grad mai scăzut de satisfacţie. Aceştia au înregistrat scoruri sub media naţională în ceea ce priveşte aspecte precum claritatea faţă de rolul profesional, evoluţia în carieră şi echilibrul între viaţa profesională şi cea personală.

Angajaţii din companiile mici (sub 50 de angajaţi) se simt mai conectaţi la strategia şi valorile organizaţiei, în timp ce angajaţii din marile corporaţii (peste 1.000 de angajaţi) simt adesea că nu sunt recunoscuţi şi apreciaţi, deşi beneficiază de mai multe resurse şi de oportunităţi extinse de dezvoltare. Aceste rezultate arată că organizaţiile mari ar trebui să aibă o abordare personalizată pentru a creşte implicarea angajaţilor.

Câţi angajaţi ar recomanda compania în care lucrează altor persoane?

Folosind metodologia Net Promoter Score, studiul „Barometrul fericirii la locul de muncă”, a evaluat probabilitatea ca angajaţii să recomande locul de muncă actual şi altora. Doar 32% dintre angajaţi ar recomanda locul de muncă altor persoane, în timp ce 48% nu ar face acest lucru. Restul de 20% sunt neutri. Rezultatele demonstrează că organizaţiile trebuie să-şi îmbunătăţească cultura organizaţională, să-şi consolideze strategiile de resurse umane şi să creeze politici care susţin cu adevărat starea de bine a angajaţilor.

Consideraţii metodologice

Studiul „Barometrul fericirii la locul de muncă” a fost realizat de Pluxee România în parteneriat cu The Happiness Index. Datele au fost colectate digital pe un eşantion de 10.674 de angajaţi români pe parcursul unei perioade de trei săptămâni (25 octombrie – 18 noiembrie 2024). Scopul acestei cercetări este de a ajuta organizaţiile să înţeleagă nivelurile de fericire şi implicare ale angajaţilor la locul de muncă cu ajutorul a 22 de întrebări predefinite, toate fundamentate în neuroştiinţă. Chestionarul a inclus întrebări despre: Fericire (10), Implicare (10), Fericire generală (1), Net Promoter Score pentru angajaţi – eNPS (1).

Despre Pluxee

Pluxee este un jucător global în domeniul beneficiilor şi implicării angajaţilor, activând în 29 de ţări. Pluxee ajută companiile să atragă, să motiveze şi să reţină talentele datorită unei game largi de soluţii în domeniile Meal & Food, Wellbeing, Lifestyle, Reward & Recognition şi Public Benefits. Susţinută de tehnologie de vârf şi de peste 5.400 de membri angajaţi, Pluxee acţionează ca un partener de încredere într-un ecosistem B2B2C interconectat, format din peste 500.000 de clienţi, 37 milioane de consumatori şi 1,7 milioane de comercianţi. Cu o experienţă de peste 45 de ani, Pluxee se angajează să creeze un impact pozitiv în comunităţile locale, sprijinind bunăstarea angajaţilor la locul de muncă şi protejând planeta. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.pluxee.ro .

Despre The Happiness Index

The Happiness Index este o platformă britanică de tehnologie fondată în 2014 în Londra. Compania oferă organizaţiilor posibilitatea de a măsura sănătatea culturii organizaţionale prin intermediul platformei lor de fericire şi implicare la locul de muncă. Platforma The Happiness Index este utilizată în peste 170 de ţări. Pluxee este furnizor exclusiv al instrumentului The Happiness Index pe piaţa locală.