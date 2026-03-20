Arabia Saudită consideră că prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari dacă perturbările vor continua

Prețurile petrolului au fluctuat puternic de la începutul războiului, pe 28 februarie, țițeiul Brent apropiindu-se pentru scurt timp de 119 dolari pe baril joi, înainte de a se retrage, scrie Al Jazeera.

Umer Karim, expert în politica externă a Arabiei Saudite la Centrul Regele Faisal pentru Cercetare și Studii Islamice din Riad, a declarat pentru Al Jazeera că, în opinia sa, un preț de cel puțin 150 de dolari pe baril este posibil, în funcție de evoluția războiului.

„Dacă aceste terminale de la Marea Roșie sunt atacate – dacă există vreun fel de obstacol în Marea Roșie – cred că orice preț peste 150 de dolari este destul de posibil”, a declarat Karim pentru Al Jazeera. „În acest moment, aceasta este singura legătură viabilă între Europa și Asia”, a spus Karim.

Arabia Saudită a reușit să continue exportul de petrol deoarece dispune de instalații în portul Yanbu de la Marea Roșie, situat la peste 1.000 km de Golful Persic.

Analiștii se tem, totuși, că portul ar putea deveni o țintă, întrucât instalațiile energetice din Golful Persic au fost atacate atât de Iran, cât și de Israel.