Asociație: 5 propuneri concrete pentru reducerea rapidă a facturilor la energie

Măsurile vizează atât locuințele individuale, cât și blocurile de apartamente, având aplicabilitate imediată sau efecte vizibile în maxim 12 luni, conform asociației.

La primul punct se află legiferarea comunităților de energie: România riscă sancțiuni europene pentru lipsa unei legislații privind comunitățile de energie – o soluție care, în țări precum Spania, a dus la scăderi de peste 60% ale facturilor pentru membrii acestor comunități. Astfel de structuri permit cetățenilor să-și gestioneze direct producția, distribuția și stocarea de energie, obținând independență față de furnizorii si producatorii tradiționali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte dintr-o comunitate de energie, iar la nivelul Uniunii există deja aproape 10.000 de astfel de comunități. Tentativele anterioare de reglementare în România au fost netransparente și s-au bazat pe propunerile ANRE, care au produs două variante extrem de restrictive.

APCE cere implicarea societății civile în acest proces de legiferare, astfel încât soluția să fie una în beneficiu cetățenilor.

Beneficiari direcți ai energiei solare produse

Apoi, asociația menționează prosumatorul de condominiu: „Printr-o simplă modificare legislativă, locatarii de la bloc ar putea deveni beneficiari direcți ai energiei solare produse pe acoperișurile imobilelor. Fiecare apartament ar primi, lunar, contravaloarea energiei produse, proporțional cu cota-parte indiviză energetică. România are un potențial uriaș: peste 4000 MW instalați pe cele aproximativ 4200 de hectare de acoperișuri de blocuri. Această resursă ar putea fi valorificată imediat în beneficiul milioanelor de locatari”.

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) vorbește apoi despre mini-sisteme fotovoltaice de balcon/terasă, care ar reduce imediat facturile cu 60%, reglementarea marjei de furnizare pentru energia produsa de către prosumatori și reducerea anuală a tarifelor de transport pentru Transelectrica.

„O cantitate semnificativă de energie, reprezentând excedentul prosumatorilor, nu tranzitează rețelele Transelectrica spre a fi consumata. Cu toate acestea, transportatorul național a încasat peste 18 milioane de euro în anul 2024, iar pentru 2025 APCE estimează venituri de aproximativ 35 de milioane de euro. Întrucât acest serviciu nu a fost prestat, costurile aferente nu trebuie reflectate în facturile consumatorilor din România”, transmite Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie.