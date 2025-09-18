Au fost sabilite stocurile petroliere pentru Administrația Rezervelor de Stat. Ce prevede hotarârea Guvernului

Stocurile petroliere aprobate includ motorină, benzină, petrol pentru turboreactoare tip JET A1 și păcură, fiind stabilite în corelare cu nivelul maxim de constituire prevăzut în Nomenclatorul produselor rezervă de stat.

Procedura de delegare aprobată cuprinde mai multe etape: transmiterea către prim-ministru pentru aprobare a cantităților care urmează să fie scoase din rezervele de stat pentru exercitarea obligației de stocare delegată, negocierea tarifelor pentru acceptarea delegării, încheierea acordurilor de delegare și a contractelor de împrumut pe termen scurt.

Procesul continuă cu depozitarea în spațiile proprii ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și utilizarea cantităților stabilite prin acordurile de delegare, urmând scoaterea acestora din rezervele statului.

Actul normativ a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării prin Hotărârea nr. 098 din 15 septembrie 2025.