Aurul a depășit 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul preocupărilor investitorilor privind incertitudinea economică

Aurul a înregistrat cea mai mare creștere din anii 1970, iar din luna aprilie a acestui an, prețul său a crescut cu peste 25%, pe fondul deciziei președintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife care au perturbat comerțul global, scrie BBC.

În același timp, prețul aurului spot – valoarea de piață în timp real a aurului pentru livrare imediată – a crescut la peste 4.021 dolari pe uncie în Asia.

Închiderea guvernului SUA este un „vânt favorabil pentru prețurile aurului”, a declarat Christopher Wong, strategul bancar al OCBC din Singapore, pentru sursa citată.

Aurul este considerat o investiție sigură, care își păstrează sau chiar își crește valoarea în perioadele de turbulențe pe piață sau de recesiune economică.

Aurul a crescut cu aproape 4% în timpul închiderii de o lună din primul mandat al lui Trump.

Pe de altă parte, cei care nu cumpără aurul fizic aleg să își plaseze banii în produse financiare, cum ar fi fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri), care sunt garantate cu aur.

Până în prezent, în acest an, s-a investit o sumă record de 64 de miliarde de dolari în ETF-uri aurifere, potrivit asociației profesionale World Gold Council.

Totuși, prețul aurului poate scădea în cazul în care există o creștere a ratelor dobânzilor sau dacă tensiunile geopolitice și incertitudinile politice se atenuează, a spus Wong. De asemenea, creșterea recentă a prețurilor aurului reflectă așteptările că Fed va reduce ratele dobânzilor, făcând aurul mai atractiv, a spus Wong pentru BBC.