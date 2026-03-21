Aurul, trădat de război. Cum a pierdut metalul „sigur” 13% în timp ce lumea ardea

Creșterea prețurilor la energie, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, determină băncile centrale să mențină sau chiar să majoreze ratele dobânzilor. Acest lucru reduce atractivitatea aurului, care nu oferă randamente directe. În acest context, traderii anticipează că Rezerva Federală va păstra dobânzile la niveluri ridicate, ceea ce face ca investițiile în obligațiuni să devină mai atractive.

„Cred că, în recentele fluctuații ale prețurilor aurului, randamentele mai mari au jucat un rol important”, a declarat Hardika Singh, strateg economic la Fundstrat.

În paralel, dolarul american s-a întărit cu aproape 2% de la începutul conflictului, ceea ce face aurul mai scump pentru investitorii internaționali și reduce cererea.

Un alt factor important este corecția după creșterea spectaculoasă din ultimii ani. Aurul a avut un parcurs impresionant, cu un avans de 64% în 2025 și cel mai bun an din 1979.

În ianuarie, prețul a atins pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, însă acum, entuziasmul pare să se tempereze. Vineri, aurul a coborât sub 4.500 de dolari pe uncie, ștergând câștigurile din ultimele luni.

„Momentul ascendent s-a estompat. Unii investitori vând aur pentru a strânge lichidități sau pentru a-și reechilibra portofoliile.”, au transmis strategii băncii ING.

În ultimele săptămâni, aurul a început să se comporte mai degrabă ca un activ speculativ, apropiat de dinamica acțiunilor de tip „meme”, decât ca un refugiu stabil.

Unii analiști rămân optimiști

Chiar și în acest context, unii analiști rămân optimiști. Veteranul de pe Wall Street, Ed Yardeni, estimează că aurul ar putea ajunge la 6.000 de dolari până la finalul anului, deși admite că prognoza ar putea fi revizuită.

„Cu toate acestea, luăm în considerare reducerea țintei noastre de sfârșit de an la 5.000 de dolari dacă aurul continuă să ne contrazică așteptările”, a declarat acesta.