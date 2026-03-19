Banca Japoniei se așteaptă la o creștere a inflației ca urmare a majorării prețurilor la petrol

Banca Japoniei (BoJ) a menținut joi rata dobânzii de referință la 0,75% în urma unei reuniuni de politică monetară, avertizând totodată că majorarea prețurilor petrolului cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu va determina o creștere a inflației.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 06:23, Economic

Potrivit BoJ, sub efectul actualei moderări a prețurilor alimentelor și datorită subvențiilor acordate de guvern, inflația „ar trebui să încetinească temporar, coborând sub pragul de 2%”, nivelul-țintă stabilit de banca centrală, scrie Le Figaro.

Însă, ulterior, „ritmul de creștere (al inflației) ar trebui să fie împins în sus, sub impactul recentei creșteri a prețurilor petrolului brut”, a avertizat aceasta, indicând că trebuie acordată o „atenție susținută” efectelor acestei creșteri.

Aceste declarații vin la o zi după un avertisment similar din partea Rezervei Federale americane (Fed).

Este „prea devreme pentru a determina amploarea și durata efectelor potențiale (ale conflictului, n.r.) asupra economiei”, a estimat miercuri președintele Fed, Jerome Powell, dar „pe termen scurt, creșterea prețurilor la energie va face ca inflația globală să crească”.

Inflația din Japonia (excluzând produsele proaspete) a încetinit la 2% pe an în ianuarie, marcând o nouă scădere datorită subvențiilor pentru energie introduse în cadrul unui plan de relansare adoptat la sfârșitul anului 2025, dar rămâne la un nivel ridicat.

De atunci, conflictul din Orientul Mijlociu a făcut ca prețurile petrolului să crească vertiginos pe piețele mondiale, determinând o creștere bruscă a prețurilor combustibililor în arhipelag.

În consecință, Tokyo a început să acorde subvenții suplimentare pentru a readuce prețul benzinei la aproximativ 170 de yeni pe litru, a declarat Minoru Kihara, purtătorul de cuvânt al guvernului.

Aceasta ar reprezenta o scădere semnificativă față de maximul istoric de 190,8 yeni (1,04 euro) pe litru atins luni.

