Bursa de la Bucureşti, sortită volatilităţii până când trec alegerile. “În perioada postalegeri şansele de a primi noutăţi fiscale şi de politică economică de impact cresc exponenţial”. Să vină aprecierile odată cu 2025?

În Germania indicele bursier DAX are plus 3,3% în ultima lună şi a atins recent un maxim istoric, în Paris indicele are plus 0,4%. Prin regiune Varşovia are minus 0,4%, Sofia stagnează iar Budapesta are 1,6%. Noi de ce nu ţinem pasul?

Pentru că, spun analiştii, Bursa de Valori a urcat substanţial în ultima perioadă de timp (33% în ultimul an cu tot cu dividende), iar rezultatele financiare ale unor companii nu au ţinut pasul cu evaluările bursiere ridicate. Dar motivul principal al volatilităţii şi lichidităţii scăzute din ultima perioadă este că investitorii aşteaptă claritate în sensul în care investitorii vor să vadă care sunt planurile viitoarei guvernări cu privire la ajustările fiscale.

“Pe plan intern, piaţa pare sortită unor evoluţii laterale, până când motivele care o ţin captivă vor fi înlăturate. Corelarea slabă cu evoluţiile externe, lipsa de lichiditate, volatilitatea crescută în condiţiile unor volume de tranzacţionare reduse, toate sunt semne ale unei prezenţe modeste a investitorilor instituţionali şi ale unei lipse de idei din partea investitorilor de retail. Motivul principal al acestei stări pare să fie apropierea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale de la finalul anului. Pieţele ştiu cât de imprevizibile pot fi astfel de momente pe piaţa românească”, spune Alin Brendea, analist al Prime Transaction.

Ori Bursa de Valori de la Bucureşti este formată în mare parte de companii din energie (Hidroelectrica, OMV Petrom, Romgaz, Nuclearelectrica) şi bănci (Banca Transilvania, BRD), sectoare care sunt puternic reglementate. Iar orice intervenţie – aşa cum bine îşi aduc aminte unii, fie OUG114, fie taxa pe ţiţei procesat sau alte taxe bancare (impozitul pe cifra de afaceri bancar încă este în vigoare) se reflectă pe cotaţiile acţiunilor.

“Există în piaţă o clară premisă că, în perioada post-alegeri, şansele de a primi noutăţi fiscale şi de politică economică de impact cresc exponenţial. Ca atare, pieţele tind să se blocheze şi să aştepte, într-o mişcare laterală, eventualele noutăţi. Fără aceste noutăţi, este foarte greu să faci o evaluare a perspectivelor emitenţilor listaţi”.

După maximele de la finalul verii, piaţa se corectează uşor şi rămâne blocată până în zona finalului campaniei electorale. Cele trei luni care preced data alegerilor formează o mişcare laterală. “Aceasta este expresia unei prudenţe raţionale, în aşteptarea unor informaţii de politică economică pe care noua echipă guvernamentală, rezultată în urma alegerilor, le va livra”.​